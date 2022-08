Niemcy: Trzeci rok szkolny w cieniu pandemii nauczyciele witają z „mieszanymi uczuciami”

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przed infekcjami stowarzyszenia nauczycieli przyjęły z „bardzo mieszanymi uczuciami” – informuje w poniedziałek portal stacji „ZDF Heute”. Udo Beckmann, szef Stowarzyszenia Edukacji i Szkoleń ocenia, że „poczyniono niewielkie postępy w zakresie ochrony przed infekcjami”.

Minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) i minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) przedstawili projekt nowej ustawy o ochronie przed infekcjami, mający obowiązywać od jesieni po zatwierdzeniu przez Bundestag i Bundesrat. Projekt ten nie zakłada powszechnego obowiązku noszenia masek ani testowania w szkołach. Dopuszcza jednak wprowadzenie wymogu noszenia masek przez pracowników oraz uczniów od piątej klasy wzwyż.

Heinz-Peter Meidinger, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli, ocenia projekt jako zbyt ogólnikowy. Za pozytywne uważa pozostawienie "pewnej swobody" podejmowania decyzji krajom związkowym, jednak wolałby, aby przepisy były bardziej precyzyjne, szczególnie w odniesieniu do szkół podstawowych.

"Jeśli tak się nie stanie, może to doprowadzić do poważnych konfliktów w szkołach, a nawet do gwałtownych ataków, jakich doświadczyliśmy w przeszłości. Na kierownictwu szkoły i nauczycielach spocznie odpowiedzialność wyjaśnianie ludziom, dlaczego stosowany jest ten czy inny środek" - wyjaśnia Meidinger. Podobny pogląd podziela Udo Beckmann, którego zdaniem potrzebne są jednolite, ogólnokrajowe standardy dotyczące postępowania w przypadku infekcji.

Niezadowolenie wyrażają także przedstawiciele Rady Studentów Nadrenii-Palatynatu, domagając się w uczelniach w swoim kraju związkowym "co najmniej trzech obowiązkowych testów tygodniowo i wymogu noszenia masek FFP2 na korytarzach". "Jeśli zostaniemy z tym sami, wtedy nikt nie będzie nosił maski" - uważa Estella McColgan, rzecznik prasowy Rady.

Priorytetem jest uniknięcia ponownego wprowadzenia zdalnego nauczania. "Wiele szkół nadal pracuje z przestarzałymi systemami, które nie mogą funkcjonować na dłuższą metę" - pisze ZDF. Zdaniem Maike Finnern, szefowej Unii Edukacji i Nauki, istotne będzie regularne testowanie, co w przeszłości okazało się skuteczną metodą. "Testów nie trzeba przeprowadzać regularnie, ale przede wszystkim przed kolejnymi falami, gdy liczba infekcji wzrasta" - wyjaśnia.

Związki zawodowe i stowarzyszenia nauczycieli krytycznie przyjmują fakt, że z powodu braku wykwalifikowanych pracowników w niektórych krajach związkowych na początku nowego roku szkolnego trzeba skrócić lekcje. Niedobór specjalistów w połączeniu z bardzo niejasno sformułowaną ustawą o ochronie przed infekcjami będzie, zdaniem Finnern, "wielkim wyzwaniem" dla szkół.

Maike Finnern oczekuje wsparcia ze strony polityków w zakresie kadry i pomocy w wyposażeniu szkolnych klas w filtry powietrza. "Tylko w ten sposób można zagwarantować, że szkoły pozostaną otwarte i uda się uniknąć nauczania zdalnego" - podkreśla.

