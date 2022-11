Niemcy: Tylko jedna czwarta uchodźców z Ukrainy w wieku produkcyjnym znalazła stałą pracę w RFN

W połowie października w Federalnej Agencji Pracy w Niemczech zarejestrowanych było 405 tys. obywateli Ukrainy gotowych do pracy. Ponad 100 tys. uchodźców znalazło stałą pracę od czasu przybycia do Niemiec – poinformowała w czwartek rzeczniczka Federalnej Agencji Pracy. To tylko jedna czwarta z nich. Jak wynika z badań, w większości Ukraińcy w Niemczech pracują poniżej swoich kwalifikacji.

W niereprezentatywnym badaniu, przeprowadzonym przez monachijski Instytut Ifo wśród prawie 1,5 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, jedna piąta stwierdziła, że znalazła zatrudnienie. Ponad połowa z nich była zdania, że ich kwalifikacje są wyższe, niż wymaga tego ich obecna praca.

"Chęć do podjęcia pracy wśród ukraińskich uchodźców jest bardzo duża" - podkreśliła Tetyana Panchenko z Ifo. Wg danych Ifo większość ankietowanych planuje pozostanie w Niemczech przez najbliższe dwa lata, natomiast ponad jedna trzecia respondentów chce powrócić na Ukrainę.

W połowie października w Federalnej Agencji Pracy zarejestrowanych było 609 tys. obywateli Ukrainy, z czego 204 tys. to dzieci. A zatem osób zdolnych do pracy było 405 tys. Z szacunkowych danych Agencji za październik wynika, że ponad jedna czwarta uchodźców z Ukrainy w wieku produkcyjnym znalazła już stałą pracę.

W październiku 96 tys. Ukraińców uczestniczyło w kursach języka niemieckiego.