Niemcy uczą Uzbeków walki z korupcja na przykładzie Sinagapuru

Dyrektor Agencji Antykorupcyjnej Uzbekistanu - Akmal Burchanow, na łamach mediów społecznościowych poinformował, że do praktyki krajowej zostaną wprowadzone środki antykorupcyjne stosowane przez Singapur.

Akmal Burchanow opowiedział w mediach o głównych metodach walki z korupcją w Singapurze. Mówiąc o tamtejszych doświadczeń zauważył m.in. o skazaniu na kary więzienia kilkudziesięciu ministrów i szefów państwowych korporacji oskarżonych o korupcję.

Niewątpliwie Singapur od lat jest symbolem sukcesu jeżeli chodzi o walkę z korupcją. Wyróżnia się pod tym względem na tle krajów azjatyckich. W rankingu Corruption Perceptions Index 2022 był najwyżej sklasyfikowanym państwem z Azji. Zajął w nim wysoką, piątą lokatę. Wyprzedziły go Dania, Finlandia, Nowa Zelandia i Norwegia. Uzbekistan tymczasem boryka się z problem korupcji. We wspomnianym rankingu zajął 126 miejsce. Zjawisko korupcji w tym kraju nie tylko negatywnie oddziaływuje na efektywność jego gospodarki. Jest także istotnym czynnikiem utrudniającym działalność firmom zagranicznym zainteresowanym ekspansją na tym najludniejszym w Azji Centralnej rynku.

Oświadczenie Burchanowa jest efektem jego lipcowej, roboczej wizyty w Singapurze. Wraz z nim pojechali przedstawiciele Administracji Prezydenta, Gabinetu Ministrów, Agencji Rozwoju Służby Cywilnej, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości i innych organizacji z Uzbekistanu. Interesujące, że do wizyty delegacji uzbeckiej w Singapurze doszło w ramach projektu Good Governance Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Niemcy są największym partnerem handlowym i inwestycyjnym Uzbekistanu spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Mimo odniesionego sukcesu na tym rynku, Niemcy najwyraźniej chcieliby ograniczyć ponadprzeciętny w skali świata wpływ instytucji nieformalnych na działalność gospodarczą w tym kraju. Jeżeli europejskie rozwiązania okazały się zbyt trudne do wprowadzenia, to zakorzeniony w innej kulturze Singapur może okazać się dla Uzbekistanu lepszym wzorem do naśladowania.