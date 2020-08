Niemcy: Umorzono postępowanie ws. kradzieży danych użytkowników internetowej giełdy pracy

Prokuratura w Berlinie umorzyła postępowanie w sprawie kradzieży danych poprzez wprowadzanie fikcyjnych firm na podległą Federalnej Agencji Pracy (BA) internetową giełdę bezpłatnych ofert pracy - poinformował w czwartek dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Jak pisze gazeta, uzasadnienie tej decyzji nie jest przekonujące, a w bieżących czynnościach śledczych nie było widać u prokuratorów szczególnego zapału.

Dochodzenie toczyło się przeciwko berlińskiemu przedsiębiorcy, który w imieniu szeregu fikcyjnych firm miał umieścić na wspomnianej giełdzie około 17 tys. rzekomych ofert zatrudnienia.

Cały proceder ujawnił w ubiegłym roku publiczny nadawca SWR. W ramach dziennikarskiego śledztwa jego reporterzy sami założyli fikcyjną firmę, by móc zakupić przejęte przez kombinatora dane osób, które zgłosiły zainteresowanie tymi ofertami. Opłata za każdy zestaw danych wynosiła trzy euro. Ponadto zdziwienie pracodawców budziły telefoniczne odpowiedzi firm wynajmujących swych pracowników innym podmiotom na oferty, których sami nie przedstawili ani na które nie zgłaszali zainteresowania.

Skłoniło to mającą siedzibę w Norymberdze BA do podjęcia wewnętrznego śledztwa, którego efektem było usunięcie z giełdy 32 tys. ogłoszeń, umieszczonych na niej przez 11 różnych firm i proponujących obsadzenie łącznie 120 tys. rzekomych wolnych miejsc pracy.

"Sueddeutsche Zeitung" przypomniała, że w Niemczech na mocy federalnej ustawy o ochronie danych "wyłudzanie niedostępnych dla ogółu danych osobowych poprzez podawanie nieprawdziwych informacji o sobie" zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności lub karą grzywny. Zawiadomienia o zaistnieniu takiego przestępstwa złożyli wymiarowi sprawiedliwości BA, federalny pełnomocnik do spraw ochrony danych i wolności informacyjnej oraz szereg osób prywatnych.

Berlińska prokuratura umorzyła jednak postępowanie karne przeciwko domniemanym handlarzom danych, argumentując, że w sprawie tej zabrakło wystarczających dowodów. Uzasadnienie jej decyzji, określone przez "Sueddeutsche Zeitung" jako "godne uwagi", głosi, że "nie można było przeprowadzić postępowania dowodowego, gdyż nie jest znany ani jeden przypadek, w którym doszło do wyłudzenia danych osobowych". Ponadto "nie są znane żadne osoby", które "udostępniły podejrzanemu swe dane w rezultacie sfingowanej oferty pracy". Monachijski dziennik twierdzi natomiast, że co najmniej jedna z takich osób wystąpiła w telewizji pod swym imieniem i nazwiskiem.

Dodaje, że w kuriozalny sposób prokuratura obciążyła SWR współodpowiedzialnością za fiasko śledztwa, która miała polegać na odmowie udostępnienia materiałów, zebranych w tej sprawie przez dziennikarzy. Tymczasem odmowa nie była w żaden sposób sprzeczna z prawem.

Pytana o zasadność umorzenia rzeczniczka berlińskiej prokuratury oświadczyła, że "nie można było przyjąć, iż podejrzany już przez samo umieszczenie ogłoszeń na internetowym portalu giełdy pracy uzyskał dostęp do chronionego systemu", co "umożliwiło mu dostęp do chronionych danych osób poszukujących pracy". Dane te mógł uzyskać dopiero wtedy, gdy napłynęły odpowiedzi na zamieszczone oferty.

"Decyzja prokuratury bardzo nas zaskoczyła. Prokuratura najwyraźniej widzi prawną istotę sprawy inaczej niż my. Ale tak czy inaczej musimy tę decyzję zaakceptować" - powiedziała rzeczniczka BA.