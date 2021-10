Niemcy: Urząd ds. migracji naciska na Afgańczyków, by wybrali azyl zamiast prawa pobytu

Organizacja Pro Asyl, działająca na rzecz praw migrantów i uchodźców, stawia zarzuty Federalnemu Urzędowi ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), że wywiera presję na ewakuowanych Afgańczyków, by zamiast ubiegać się o pozwolenie na pobyt, podpisywali dokumenty azylowe, dające o wiele mniej uprawnień.

"BAMF i zależne od niego filie wywierały ogromną presję na wielu ewakuowanych, aby ubiegali się o azyl, chociaż wielu z nich mogło na podstawie posiadanych dokumentów i zaświadczeń otrzymać pozwolenie na pobyt" - informuje w poniedziałek "Frankfurter Rundschau" (FR) i opisuje przypadki kilku takich Afgańczyków.

Jak pisze "FR", opierając się na informacjach organizacji Pro Asyl, brak wyrażenia zgody na szybkie podpisanie wniosku azylowego "grozi ludziom natychmiastową utratą wszystkich świadczeń, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem". Pro Asyl podkreśla, że to praktyka "oburzająca i wątpliwa z prawnego punktu widzenia", która dotyka również lokalnych pracowników z Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Jak powiedział na łamach "FR" jeden z poszkodowanych: "zostałem zmuszony do podpisania nieprzetłumaczonego dokumentu w oddziale BAMF w Eisenhuettenstadt bez wyjaśnienia, że jest to wniosek o azyl".

Procedura azylowa jest gorszą opcją niż zezwolenie na pobyt, które to zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i szybszą integrację. Zezwolenie jest ponadto ważne trzy lata z opcją przedłużenia, a objęte nim osoby mogą od razu podejmować pracę i nie muszą mieszkać w ośrodkach. Po pięciu latach można ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Natomiast rozpatrzenie wniosku o azyl "może trwać miesiącami lub latami, a rozstrzygnięcie jest niepewne". "Ponadto wnioski nie są obecnie rozpatrywane, ponieważ federalne MSW czeka na aktualny raport z MSZ o sytuacji po dojściu do władzy talibów. A to może zająć dużo czasu, biorąc pod uwagę oczekiwanie na utworzenie się rządu" - zaznacza "FR".

Pro Asyl dodaje, że w grę mogą wchodzić kwestie finansowe - BAMF nie chce już płacić za zakwaterowanie lokalnych pracowników z Afganistanu i poinformował pisemnie wszystkie ośrodki recepcyjne, że "od 27 września rząd federalny nie będzie już pokrywał kosztów zakwaterowania tych, którzy nie podpisali proponowanego przez władze wniosku o azyl".

Z kolei BAMF odpowiada, że wnioski o azyl są obecnie proponowane tylko tym osobom, które nie mogą uzyskać pozwolenia na pobyt po dokładnym zbadaniu sprawy. Azyl ma im "umożliwić średnio- i długoterminową legalizację pobytu w Niemczech" - wyjaśnia BAMF.

BAMF w Norymberdze twierdzi, że nie posiada informacji, w jaki sposób "oddziały wdrażają i przekazują zalecenie procedury azylowej", podkreśla jednak, że wniosek o azyl jest "dobrowolną opcją dla osoby zainteresowanej". Jednak osoby, które tego nie załatwią i zostaną tylko z wizą otrzymaną na wjeździe (ważną zaledwie 3 miesiące), będą musiały same opłacić zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp. Tymczasem oczekującym kończy się czas.

"Czy taka procedura wpisuje się w szczególną obietnicę ochrony, jaką przedstawiciele rządu federalnego złożyli byłym miejscowym robotnikom z Afganistanu?" - zastanawia się "RF".

Marzena Szulc