Niemcy: Urząd statystyczny: liczba zabitych i rannych na drogach najniższa od ponad 60 lat

Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych w Niemczech spadła w zeszłym roku do poziomu najniższego od ponad 60 lat. Według urzędu statystycznego Destatis w 2021 roku na drogach zginęły 2562 osoby, czyli o blisko 6 proc. mniej niż rok wcześniej, a liczba rannych spadła o 1,3 proc. do ok. 323,1 tys.

W porównaniu z 2020 rokiem liczba ofiar śmiertelnych spadła znacząco, zwłaszcza wśród rowerzystów (o 12,7 proc.) i pieszych (o 8,8 proc.) - podał urząd. W przypadku osób, które zginęły podczas jazdy samochodem lub motocyklem, spadki były słabsze - odpowiednio o 4,4 i 4,2 proc.

W sumie policja odnotowała 2,3 mln kolizji na drogach w kraju; to o 3,1 proc. więcej niż w 2020 roku, ale nadal znacznie mniej niż przed pandemią Covid-19 w 2019 r. Wówczas zarejestrowano łącznie 2,7 mln przypadków - zauważa telewizja ARD.