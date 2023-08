Niemcy: Urząd statystyczny: wzrosła liczba dzieci zagrożonych zaniedbaniem i przemocą

W 2022 r. w Niemczech 62,3 tys. dzieci było zagrożonych przez zaniedbanie, przemoc psychiczną, fizyczną lub seksualną - wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Liczba zagrożonych dzieci była najwyższa w historii i o 4 proc. większa niż w 2021 r.

Cztery na pięcioro zagrożonych dzieci miało mniej niż 14 lat, a co drugie nawet mniej niż osiem lat - pisze portal stacji ARD. Nieco bardziej na przemoc narażeni byli chłopcy w wieku do jedenastu lat, w przypadku dziewcząt był to wiek powyżej 12 lat.

Większość dotkniętych zaniedbaniem lub przemocą nieletnich dorasta z samotnymi matkami lub ojcami (42 proc.) lub z obojgiem rodziców (38 proc.), 10 proc. z jednym z rodziców w nowym związku partnerskim, a kolejne 9 proc. w domu dziecka, z krewnymi lub w innym otoczeniu.