Niemcy: Ustępujący ambasador Ukrainy: Schroeder afiszuje się lojalnością wobec Putina, to haniebne

To hańba, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder - mimo wojny na wyniszczenie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie - afiszuje się lojalnością wobec "zbrodniarza wojennego Putina" i nadal cynicznie wspiera interesy Moskwy w Niemczech - ocenił ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w rozmowie z tygodnikiem "Stern".

Ukraiński dyplomata ponowił krytykę wypowiedzi, jakiej Schroeder udzielił tej samej gazecie, o tym, że Putin jest gotowy do negocjacji. To "utopijne" twierdzenie - ocenił Melnyk, dodając, że "dopóki Rosja dzień i noc bombarduje ukraińskie miasta, torturuje i morduje jeńców wojennych, to są to tylko puste słowa".

Jak powiedział, najgorsze jest to, że "pan Schroeder bez skrupułów okłamuje Niemców, w tym sensie, że ten czołowy lobbysta Putina promuje Nord Stream 2 i sprawia absolutnie fałszywe wrażenie, że oddanie tego rurociągu do użytku zagwarantuje dostawy gazu Republice Federalnej (Niemiec)".

To złudzenie - zaznaczył. "Dla Putina gaz był i jest nie surowcem, lecz perfidną bronią geopolityczną, którą władca Kremla umie umiejętnie wykorzystać do szerzenia paniki w niemieckim społeczeństwie i podsycania lęków" - powiedział ustępujący ambasador Ukrainy.