Niemcy: W 2019 roku rekordowa liczba podejrzeń o pranie pieniędzy

W 2019 roku odnotowano w Niemczech rekordową liczbę niemal 115 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzeń o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza wzrost o blisko 50 proc. - poinformował we wtorek niemiecki dziennik "Der Tagesspiegel".

Powołał się on na nieopublikowany jeszcze raport z ubiegłorocznej działalności Jednostki Wywiadu Finansowego (Financial Intelligence Unit - FIU)) - podległej niemieckiej służbie celnej instytucji z siedzibą w Kolonii, zajmującej się zwalczaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W dokumencie mowa jest o otrzymaniu sygnałów o łącznie 355 tys. podejrzanych transakcji.

Już w swym raporcie za rok 2018 FIU wskazała na "skrajną podatność" rynku nieruchomości na wątpliwe transakcje i na znaczne problemy z udowodnieniem, że kryją się za nimi przestępcy. Od lat pojawiają się wciąż nowe fakty, wskazujące na to, iż grupy przestępcze wykorzystują sektor nieruchomości do prania pieniędzy drogą dokonywanych tam zakupów.

"Problemem dla nas jest to, że kultura tropienia prania pieniędzy tradycyjnie nie jest w Niemczech wysoko rozwinięta" - powiedział "Tagesspieglowi" szef FIU Christof Schulte. 98 proc. ubiegłorocznych zgłoszeń pochodziło z sektora finansowego, przede wszystkim od banków i dostawców usług finansowych. Tym niemniej liczba zgłoszeń z "sektora niefinansowego" zwiększyła się z zaledwie 600 do ponad 1500. Pochodziły one od notariuszy, pośredników w handlu nieruchomością, adwokatów, a nawet organizatorów loterii.