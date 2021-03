Niemcy: W 2020 r. każdego dnia dochodziło do czterech ataków na uchodźców

W Niemczech w 2020 r. doszło do 1606 ataków na uchodźców, średnio było ich ponad cztery dziennie - pisze we wtorek dziennik "Neue Osnabruecker Zeitung" opierając się na danych federalnego MSW. Podczas epidemii odbyło się też więcej neonazistowskich przemarszów, ale mniej koncertów.

W 2020 r. odnotowano 84 ataki na ośrodki dla uchodźców, sprawcami 79 z nich byli prawicowi ekstremiści - informuje gazeta powołująca się na odpowiedź MSW na interpelację parlamentarnego klubu Lewicy w Bundestagu.

Statystyki ataków na uchodźców i osoby ubiegając się o azyl obejmują m.in. agresję słowną, podżeganie do nienawiści, uszkodzenie mienia oraz akty przemocy fizycznej. Podczas tych ataków rannych zostało 201 osób. W danych zawarto także 67 ataków na organizacje niosące pomoc uchodźcom lub na zajmujących się tym wolontariuszy.

Od kilku lat obserwuje się jednak spadek liczby tego typu przestępstw. Najwięcej było ich w 2016 r. - 2545, od tego czasu ich liczba spadała, w 2019 r. było ich 1620. Tłumaczy się to ogólnym spadkiem liczby uchodźców w Niemczech oraz zmniejszenia się liczby mieszkańców przeznaczonych dla nich ośrodków - wyjaśnia dziennik.

"Rasizm w naszym kraju nie zna żadnego lockdownu" - powiedziała "NOZ" ekspertka ds. wewnętrznych Lewicy Ulla Jelpke, według której nieznaczny spadek liczby ataków świadczy o tym, że problem jest wciąż poważny. Przedstawione przez MSW liczby pokazują, jak głęboko w Niemczech zakorzeniony jest prawicowy ekstremizm i związana z nim przemoc - skomentowała.

Jak informuje resort spraw wewnętrznych, w 2020 r. mimo związanych z epidemią koronawirusa restrykcji w Niemczech odbyło się więcej przemarszów neonazistów niż w poprzednim roku - było ich 133, w stosunku do 124 takich wydarzeń w 2019 r. Zmniejszyła się za to liczba ich uczestników z blisko 20 tys. do 14 tys. Pandemia poważnie wpłynęła natomiast na liczbę neonazistowskich koncertów. W 2020 r. odbyły się 133 takie imprezy, w 2019 r. - 374 - wynika ze statystyk federalnego MSW.