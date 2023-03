Niemcy: W 2022 roku mniejsza emisja gazów cieplarnianych, ale poziom spadku zbyt mały

Niemcy osiągnęły swój cel klimatyczny na 2022 rok mimo dużego wykorzystania energii z węgla w czasie kryzysu energetycznego. Emisja gazów cieplarnianych spadła o 1,9 proc. Jednak dla osiągnięcia zakładanych przez rząd celów emisje powinny być teraz zmniejszane o 6 proc. rocznie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Emisja gazów cieplarnianych spadła w ubiegłym roku w Niemczech o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem 2021 do około 746 mln ton - ogłosiła w środę w Berlinie Federalna Agencja Środowiska (UBA). W porównaniu z rokiem 1990 emisja spadła w RFN o 40,4 proc. - pisze portal dziennika "Welt".

Sektor transportu drugi raz z rzędu nie osiągnął celów, mimo biletu za 9 euro, wysokich cen paliw i większej liczby samochodów elektrycznych. Sektor budowlany był w stanie zredukować emisje, ale również nie osiągnął celów - zauważa portal.

Niemcy muszą do 2030 roku zredukować emisję gazów cieplarnianych o 65 proc. w stosunku do roku 1990. Neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2045 roku. W ustawie o ochronie klimatu określono więc górne limity emisji dla poszczególnych sektorów każdego roku - przypomina "Welt".

Jednak według szefa UBA Dirka Messnera, aby osiągnąć cele klimatyczne rządu federalnego, "emisje muszą być teraz zmniejszane o sześć procent rocznie". To byłoby drastyczne przyspieszenie, ponieważ od 2010 roku - według Messnera - jest to średnio "mniej niż dwa procent" rocznie. Szef UBA wezwał do znacznie szybszej ekspansji energii odnawialnej.