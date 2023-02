Niemcy: W 2022 roku nadal duża ilość przestępstw antysemickich

Federalny Urząd Policji Kryminalnej odnotował w 2022 roku łącznie 2639 przestępstw antysemickich, w tym 88 było aktami przemocy – poinformował dziennik „Welt”. Rok wcześniej przestępstw takich było 3028, nastąpił zatem niewielki ogólny spadek utrzymującej się liczby przestępstw wobec Żydów.

W ciągu ostatnich czterech lat organy ścigania odnotowały wzrost liczby przestępstw antysemickich, z których niektóre są poważne. "Wśród przestępstw dominuje podburzanie, a także posługiwanie się symbolami organizacji niekonstytucyjnych, takimi jak swastyka" - dodał "Welt". Odnotowano też niszczenia mienia, znieważania oraz profanację cmentarzy.

W związku z przestępstwami popełnionymi w 2022 roku zidentyfikowano dotychczas 1597 podejrzanych.

"Narastający antysemityzm stanowi zagrożenie dla całego naszego społeczeństwa. Przykładem tego są wielokrotne ataki na synagogi w ostatnim roku, profanowanie cmentarzy i liczne przypadki negowania Holokaustu w środowiskach ekstremistycznych" - skomentowała wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau (Linke).

Tylko w IV kwartale 2022 roku doszło do 507 przestępstw antysemickich, z czego 17 - z użyciem przemocy. Liczba niezgłoszonych przypadków prawdopodobnie będzie wyższa, część spraw trafia z opóźnieniem. Jak podkreśla Pau, sprawy nie są terminowo rejestrowane i prawidłowo klasyfikowane przez organy śledcze. "Musimy podnieść świadomość policji w zakresie antysemityzmu" - powiedziała Pau. "Tam, gdzie nie ma zrozumienia dla form dyskryminacji i wrogości, nie można ich również odpowiednio zarejestrować".

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło, że "stale pracuje nad takim uwrażliwieniem wśród funkcjonariuszy policji" w tym kierunku.

Dane z ostatniego kwartału 2022 roku pokazują, że 8 brutalnych przestępstw i 408 innych wykroczeń można przypisać prawicowemu ekstremizmowi, a zaledwie jeden akt przemocy - lewicowemu.

Ponadto do obszaru "obcej ideologii" przyporządkowano 11 przestępstw kryminalnych i 4 przestępstwa z użyciem przemocy (w tym podpalenie synagogi w Bochum), a 11 przestępstw do obszaru "ideologia religijna". Żadnej określonej motywacji nie można było przypisać 4 przestępstwom z użyciem przemocy i 59 innym.

"Antysemityzm staje się coraz bardziej brutalny. Nie kończy się na słowach i niszczeniu mienia, przemoc jest coraz częściej skierowana przeciwko samym Żydom" - komentuje Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Rada od lat zwraca uwagę na wzrost przestępstw o charakterze antysemickim, podkreślając, że przemoc wobec Żydów pochodzi głównie ze środowisk prawicowych ekstremistów oraz osób o muzułmańskim pochodzeniu.

"To wstyd dla naszego kraju, że nadal rozpowszechniane jest wiele antysemickiej mowy nienawiści, a Żydzi są nadal atakowani" - powiedziała minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). "To haniebne, gdy osoby negujące pandemię przyczepiały żółtą gwiazdę i bagatelizują Holokaust. Ponadto istnieje coraz głośniejszy, coraz bardziej widoczny antysemityzm pod wpływem islamistów, który otwarcie propagują nienawiść do Żydów i państwa Izrael" - stwierdziła Faeser w komentarzu dla "Welt".