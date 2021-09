Niemcy: W Berlinie kolejki do lokali wyborczych, padł rekord w wyborach korespondencyjnych

W słoneczną i ciepłą niedzielę przed wieloma lokalami wyborczymi w Berlinie ustawiły się kolejki. Obok wyborów do Bundestagu w stolicy trwają także m.in. wybory do Izby Deputowanych. Ustanowiono rekord liczby głosów oddanych drogą pocztową.

Od rana przed wieloma lokalami wyborczymi w Berlinie ustawiły się kolejki chętnych do oddania głosu w wyborach.

Jeden z berlińskich użytkowników Twittera oszacował nawet, że kolejka przed jego lokalem wyborczym liczyła 150 metrów.

W niektórych lokalach w ostatniej chwili pojawiły się problemy z obsadą komisji wyborczych, co opóźniło ich otwarcie. Również przepisy higieniczne związane z pandemią koronawirusa mogą wpływać na wydłużenie czasu oczekiwania na oddanie głosu.

Poza tym, obok wyborów do Bundestagu, w stolicy trwają także wybory do Izby Deputowanych, wybranych zostanie także dwanaście parlamentów okręgowych. Wyborcy decydują też, czy korporacje mieszkaniowe posiadające ponad 3 tys. mieszkań powinny zostać wywłaszczone.

Według państwowej administracji wyborczej jeszcze nigdy w Berlinie nie było tylu głosowań jednego dnia.

2257 lokali wyborczych w Berlinie zostanie zamkniętych o godz. 18, po czym rozpocznie się liczenie głosów. 2,45 mln mieszkańców stolicy Niemiec jest uprawnionych do głosowania w wyborach do Izby Deputowanych.

"Ustanowiono już rekordową liczbę głosów oddanych drogą pocztową" - informuje portal RND. Według komisarza wyborczego landu wydano w sumie 988 201 kart do głosowania. Oznacza to, że liczba osób, które otrzymały dokumenty głosowania drogą pocztową, jest o 44 proc. wyższa niż w wyborach do Bundestagu w 2017 r. Cztery lata temu wysłano 686 177 kart do głosowania.

Z Berlina Berenika Lemańczyk