Niemcy: W Berlinie retrospektywa filmów poświęcona Cybulskiemu, widzowie obejrzą 11 dzieł

Od 2 do 29 czerwca 2022 r. w Berlinie prezentowana będzie retrospektywa filmów, poświęcona kultowej postaci w historii polskiego kina - Zbigniewowi Cybulskiemu. W programie znajdzie się 11 filmów fabularnych - informuje Instytut Polski w Berlinie.

Filmem, który 2 czerwca otworzy retrospektywę, jest dokument "Zbyszek" (reż. Jan Laskowski), zrealizowany dwa lata po śmierci Cybulskiego, przedstawiający twórczość i metody pracy aktora. Film, który został wyprodukowany dla polskiej telewizji, zostanie po raz pierwszy pokazany w Niemczech.

"Ta retrospektywa zaprasza do ponownego odkrycia legendarnego aktora. Cybulski, nazywany przez przyjaciół Zbyszkiem, był dzieckiem +tragicznego pokolenia+, ukształtowanego przez wojnę, okupację i totalitaryzm" - pisze we wprowadzeniu do wydarzenia dr Klaus Loeser.

Wśród filmów z udziałem Cybulskiego, które zostaną zaprezentowane w Berlinie, znajdują się m.in. "Popiół i diament", "Pociąg", "Salto", "Do widzenia, do jutra" i "Giuseppe w Warszawie".

Retrospektywa, prezentowana przez Zeughauskino (Niemieckie Muzeum Historyczne) we współpracy z Instytutem Polskim w Berlinie, jest częścią festiwalu filmPOLSKA. Retrospektywę wspiera Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF).

