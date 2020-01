Niemcy: W Berlinie rozpoczęła się konferencja na temat Libii

W Berlinie rozpoczęła się w niedzielę konferencja na temat konfliktu zbrojnego w Libii z udziałem walczących stron, światowych mocarstw i krajów zaangażowanych w konflikt. Niemcy, które zorganizowały szczyt w porozumieniu z ONZ, liczą na zainicjowanie procesu pokojowego.

"Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której generał Haftar zaangażuje się w negocjacje pokojowe. Żeby to osiągnąć musimy zatrzymać napływ broni i bojowników z zagranicy. Żadna ze stron nie wygra tego konfliktu przy pomocy środków militarnych" - mówił szef dyplomacji RFN Heiko Maas przed rozpoczęciem konferencji.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej tygodnika "Die Zeit" wynika, że kanclerz Niemiec Angela Merkel, która jest gospodynią spotkania, chce skłonić walczących w Libii do przestrzegania zawieszenia broni, a innych uczestników rozmów do realizacji embarga na handel bronią. Deklaracja końcowa szczytu ma też zawierać zapisy dotyczące gospodarki, przestrzegania praw człowieka i wezwanie do zaprzestania działań, utrudniających eksport ropy naftowej.

W szczycie w Berlinie oprócz Merkel uczestniczą m.in. prezydenci: Rosji Władimir Putin, Turcji Recep Tayyip Erdogan i Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, a także dwaj główni adwersarze wojny domowej w Libii - premier popieranego przez ONZ libijskiego rządu jedności narodowej Fajiz Mustafa as-Saradż oraz generał Chalifa Haftar, dowódca samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL).

Z Berlina Artur Ciechanowicz