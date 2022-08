Niemcy: W Berlinie świętowano stulecie Związku Polaków w Niemczech

W sobotę w Berlinie odbyły się uroczystości związane z obchodami stulecia istnienia Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). Ich kulminacją było jubileuszowe spotkanie w Ambasadzie RP w stolicy Niemiec.

Wśród gości byli m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, minister Andrzej Dera, minister Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Arkadiusz Mularczyk oraz prezes Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski.

Arkadiusz Mularczyk odczytał list do ZPwN od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z PAP w sobotę poseł Mularczyk podkreślił, że "to nasz wyraz szacunku dla tej organizacji, ale też wsparcia dla jej działalności i stojących przed nią wyzwań". W swoim liście Jarosław Kaczyński napisał m.in.: "Niech pięć prawd Polaków spod znaku Rodła prowadzi związek przez kolejne sto lat".

List od prezydenta Andrzeja Dudy do ZPWN został odczytany przez ministra Andrzeja Derę. Prezydent podkreślił, że "powstanie Związku Polaków w Niemczech to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii polskiej emigracji".

Wśród osób zabierających głos był także wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Szynkowski vel Sęk, który przekazał pozdrowienia i podziękowania dla Związku Polaków w Niemczech od premiera Mateusza Morawieckiego. Zapewnił, że rola Związku Polaków w Niemczech będzie stanowić dla rządu RP i dla MSZ "bardzo istotny punkt odniesienia".

Szynkowski vel Sęk podkreślił: "Możecie liczyć państwo, że w sprawach trudnych polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie zajmować stanowisko pryncypialne, będzie rozmawiać ze stroną niemiecką, nie unikając słów szczerych, czasami to stronie niemieckiej nie musi się podobać, ale my reprezentujemy polski interes, my reprezentujemy także interes państwa jako Polaków mieszkających w Niemczech". Udało się "uczynić pewien postęp", który "cały czas nie jest satysfakcjonujący, ale on jest", powiedział wiceszef polskiej dyplomacji, w kontekście remontu Domu Polskiego w Bochum.

"Pragnę państwa zapewnić, że tak jak pan poseł Arkadiusz Mularczyk dba o sprawy reperacji, to w najbliższych dniach będzie przy okazji rocznicy 1 września na pewno tematem ważnym, obecnym w przestrzeni publicznej i w naszej agendzie spraw zagranicznych, tak mogę dodać do tego, że kwestia przywrócenia mienia Związku Polaków w Niemczech równie pozostanie obecna i będzie aktywnie podnoszona" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia Bene Merito (nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych). Uhonorowani zostali wiceprezes ZPwN Anna Wawrzyszko, dr Edward Kieyne i ksiądz Jacek Bystron.

Sobotnie uroczystości w Berlinie rozpoczęły się złożeniem kwiatów w Miejscu Pamięci w Ploetzensee i oddaniem hołdu polskim ofiarom II wojny światowej. W więzieniu Ploetzensee w Berlinie od 1936 r. wykonywano wyroki śmierci. Życie stracili tam m.in. Polacy - agenci pracujący na rzecz polskiego wywiadu oraz żołnierze Armii Krajowej.

Uczestnicy uroczystości udali się następnie na mszę św. w Bazylice św. Jana w Berlinie, której przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. dr Michał Wilkosz. Kolejnym punktem obchodów był międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci, w którym uczestniczyło 350 młodych zawodników z 30 zespołów z 7 europejskich krajów (w tym 12 drużyn z Polski). Ambasada RP udzieliła wsparcia dla tego turnieju.

27 sierpnia 1922 r. w Berlinie odbył się zjazd przedstawicieli głównych organizacji skupiających polską społeczność w Niemczech. Tego dnia uchwalono statut organizacji znanej do dziś jako Związek Polaków w Niemczech. Z inicjatywy ZPwN założono w 1933 r. w Berlinie Centralny Bank Spółdzielczości Polskiej, tzw. Bank Słowiański. Polacy organizowali także kooperatywy rolno-handlowe, spółdzielnie, szkoły, stowarzyszenia kulturalne, zespoły artystyczne, np. chóry oraz kluby sportowe. Członkowie ZPwN próbowali ochronić polskie dziedzictwo kulturowe w Niemczech.

Znakiem graficznym ZPwN stało się Rodło, symbolizujące bieg Wisły. Ideową podstawą działalności Związku jest "Pięć prawd Polaków" sformułowanych na pierwszym Kongresie Polaków w Niemczech w Berlinie w 1938 roku. Oto one: 1. Jesteśmy Polakami 2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci 3. Polak Polakowi bratem! 4. Co dzień Polak narodowi służy 5. Polska jest matką naszą, nie wolno mówić o matce źle!

Z Berlina Berenika Lemańczyk