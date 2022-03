Niemcy: W Bremie aktywiści wymalowali na statku z rosyjską ropą hasło "pokój - nie ropa"

W Bremie aktywiści wymalowali na statku przewożącym rosyjską ropę hasło "Peace – not oil" (pokój - nie ropa). W ubiegłym tygodniu w Hamburgu doszło do podobnej akcji na frachtowcu z węglem - pisze we wtorek portal tygodnika "Spiegel".

200-metrowy zbiornikowiec pod niemiecką banderą, który płynął w poniedziałek po rzece Wezerze został opatrzony napisem "Peace - not oil" przez aktywistów, którzy podpłynęli na pontonach, poinformowała policja w Bremie. Zbiornikowiec wpłynął następnie do portu przemysłowego w Bremie.

Według policji inni demonstranci zebrali się w pobliżu w kilku małych łódkach i kajakach. Trzymali transparenty sprzeciwiające się rosyjskiemu atakowi na Ukrainę.

W zeszłym tygodniu do podobnej akcji doszło w Hamburgu, gdzie działacze organizacji Greenpeace napisali "No Coal No War" (Żadnego węgla, żadnej wojny) na frachtowcu załadowanym rosyjskim węglem - przypomina "Spiegel".