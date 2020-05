Niemcy: W ciągu doby z powodu Covid-19 zmarły 103 osoby

103 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 7369.

Agencja Reutera podała w sobotę rano, że na terenie Niemiec odnotowano 147 zgonów. Reuters powołał się przy tym na RKI, jednak sam Instytut im. Roberta Kocha (RKI) informuje na swej stronie internetowej o śmierci 103 osób w ciągu ostatniej doby.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 44 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Od ponad tygodnia RKI rejestruje na terenie Niemiec mniej niż 200 zgonów dziennie.

W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1251 osób, co oznacza przyrost o 42 przypadki w stosunku do danych z piątku. Łączna liczba odnotowanych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła do 168 551 - przekazał RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 44 169, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 34 817 i w Badenii-Wirtembergii - 33 105.

Około 1600 chorych na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 143 300 zakażonych. Jest to 85 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Z Lipska Łukasz Grajewski