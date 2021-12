Niemcy : W czasie pandemii loty prywatnymi odrzutowcami przeżywają boom

W czasie pandemii elitarny dotąd świat prywatnych odrzutowców (Privatjets) otworzył się dla zamożnych urlopowiczów. Jeśli cokolwiek przeżywa obecnie boom w lotnictwie, to są to tak zwane odrzutowce biznesowe. Mniejsze można wyczarterować za 2500 euro za godzinę lotu - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Utrzymujący się popyt na prywatne loty wciąż bije wszelkie rekordy" - twierdzi specjalistyczna firma doradcza Wingx z Hamburga. W ujęciu globalnym liczba lotów odrzutowców biznesowych w listopadzie 2021 r. wzrosła o 60 proc. rok do roku i o 16 proc. w porównaniu z listopadem 2019 r. przed pandemią koronawirusa. "Wzrost jest jeszcze silniejszy w Europie" - choć tu na rynku jest znacznie mniej samolotów niż w USA.

"Pandemia uświadomiła wielu ludziom, jak duże znaczenie mają zalety tego typu podróży" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - "Jako klient decyduję, kiedy lecę, z kim i dokąd. I mogę to robić w dużej mierze bez uciążliwych kolejek, uciążliwego czasu oczekiwania i nieobliczalnych opóźnień".

Chociaż zeszłego lata "w takich miejscach jak Palma de Mallorca doszło do bezprecedensowych zatorów, nawet dla wielu podróżujących prywatnymi odrzutowcami - infrastruktura lotniska może przyjąć tylko określoną liczbę lotów na raz, niezależnie od tego, czy są to prywatne odrzutowce, czy tanie linie lotnicze" - zauważa FAZ.

Pandemia "obniżyła próg zahamowań do korzystania z takich ofert, a niektórzy odkryli, że nie trzeba mieć bogactwa, by z nich korzystać". Na rynku dostępne są małe odrzutowce lub turbośmigłowce z czterema do sześciu miejscami, które można wyczarterować już za 2500 euro za godzinę lotu, co prowadzi do całkiem przystępnej ceny za przelot na przykład na Majorkę. Z kolei ci, którzy chcą mieć bardziej przestronny odrzutowiec, płacą od 10.000 do 12.000 euro za godzinę lotu - informuje gazeta.

Można też skusić się na wakacje z wliczonym prywatnym lotem. Jedna z firm turystycznych od niedawna oferuje pakiety wakacyjne z Niemiec z przylotem ekskluzywnym samolotem - z maksymalnie ośmioma innymi pasażerami. Tydzień na Majorce w hotelu premium z przelotem prywatnym odrzutowcem i transferami można zarezerwować za 2320 euro. Podróż na zakupy dużym prywatnym odrzutowcem z Zurychu do Nowego Jorku z czterema noclegami w najlepszym hotelu jest dostępna przed świętami za około 20.000 euro od osoby. Od maja weekendy dla smakoszy w Toskanii, Kraju Basków czy Bordeaux są dostępne od około 5550 euro.

"Ta forma podróżowania nie jest przyjazna dla klimatu, wręcz przeciwnie" - podkreśla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Według portalu czarterowego Fly Victor, emisja zanieczyszczeń na pasażera w prywatnym odrzutowcu jest do 20 razy wyższa niż w dużym samolocie.

Dlatego "dostawcy tacy jak Travelcoup rekompensują emisje CO2 przy każdej rezerwacji poprzez wypłaty rekompensat, co zresztą robi również Easyjet" - pisze FAZ.

Z Berlina Berenika Lemańczyk