Niemcy: W Hamburgu ruszył pierwszy sterowany cyfrowo pociąg kolejki miejskiej

Deutsche Bahn i firma technologiczna Siemens świętowały w poniedziałek w Hamburgu światową premierę: po raz pierwszy na tory ruszył w pełni automatyczny, sterowany cyfrowo pociąg kolejki miejskiej (S-Bahn) - informuje agencja dpa. W Hamburgu rozpoczęły się w tym dniu targi Inteligentnych Systemów Transportowych.

Szef niemieckich kolei Richard Lutz zapowiedział, że w przyszłości technologia ta będzie stopniowo rozszerzana na całą sieć S-Bahn w hanzeatyckim mieście. Według prezesa firmy Siemens, Rolanda Buscha, jest to "plan dla cyfryzacji kolei w Niemczech, Europie i na całym świecie".

Na specjalnie przygotowanej do tego celu linii między stacjami Berliner Tor i Bergedorf/Aumuehle pociągi podmiejskie mają jeździć przez miasto pod kontrolą cyfrową - zostały specjalnie przystosowane do pracy automatycznej, same ruszają, przyspieszają, hamują i się zatrzymują.

"Autonomiczne koleje istnieją już od dłuższego czasu. Nowością jest otwarty system, który jest kompatybilny z każdą koleją, która opanuje standardy techniczne" - zauważa dpa.

Projekt jest częścią szerszego projektu "Digitale Schiene Deutschland", w ramach którego kolej chce do następnej dekady przenieść swoją infrastrukturę w erę cyfrową.

Projekt "Digital S-Bahn Hamburg" jest finansowany za około 60 mln euro w równych częściach przez Hamburg, Deutsche Bahn i Siemensa. W późniejszym czasie zostanie ona rozszerzona na całą sieć S-Bahn w mieście.

W całych Niemczech duża część pociągów i tras w transporcie lokalnym i dalekobieżnym mogłaby zostać zmodernizowana w ten sposób do roku 2030.

Podczas światowego kongresu ITS ("Inteligentne systemy transportowe"), który rozpoczął się w poniedziałek w Hamburgu, miasto chce zaprezentować się właśnie jako światowa wizytówka inteligentnych systemów transportowych. Co roku kongres przyznawany jest innym miastom. Eksperci z dziedziny transportu, logistyki i cyfryzacji będą dyskutować o tym, jak może wyglądać transport komercyjny i prywatny w obliczu kryzysu klimatycznego i rosnącego zapotrzebowania na mobilność.

Około 400 wystawców z całego świata będzie prezentować pomysły i rozwiązania dla inteligentnych systemów transportowych. Należą do nich na przykład autonomicznie jeżdżące minibusy, pilotażowy projekt autonomicznego transportu ładunków statkowych do terminalu kontenerowego lub autonomiczne parkowanie samochodów na parkingu wielopoziomowym.

Z Berlina Berenika Lemańczyk