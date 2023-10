Niemcy: W Instytucie Polskim w Berlinie otwarto wystawę "Oby moje +Kocham Cię+ nie dotarło za późno”

W Instytucie Polskim w Berlinie odbył się w poniedziałek wernisaż wystawy "Oby moje +Kocham Cię+ nie dotarło za późno”, w ramach której prezentowane są listy dzieci z czasów wojny. "My, Polacy pamiętamy, jak dewastująca jest wojna i wiemy, jak głębokie zostawia po sobie zniszczenia"- powiedział podczas wydarzenia ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

"Oby moje +Kocham Cię+ nie dotarło za późno", to "bardzo szczególna refleksja, wpisana w koszmar wojny i jednocześnie wyraz bolesnego rozdarcia między dokonującym się dramatem a nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone. 78 lat temu II wojna światowa zamknęła swoją polityczną kartę. W duszach polskich dzieci, które ją przeżyły, toczyła się znacznie dłużej" - mówił w Instytucie Polskim ambasador RP.

"Dzisiaj mamy nową wojnę, która toczy się w Europie i tak samo, jak wtedy w Polsce - rani kraj, zabija i rozdziela rodziny i dzieci. Uprowadzenia, zniewolenie, walka o przetrwanie, strach przed stratą ojców, domów i bezpieczeństwa to teraźniejsza, tragicznie smutna rzeczywistość dzieci w Ukrainie. Ale my wiemy, że to nie wojna zabija, to konkretni ludzie wydają rozkazy i konkretni ludzie zabijają. Na Ukrainie robią to Rosjanie, w Polsce 80 lat temu robili to Niemcy, konkretni Niemcy - nie naziści" - podkreślił polski dyplomata.

Dariusz Pawłoś zauważył, że "listy, rysunki i biografie najmłodszych są niepodważalnym świadectwem niesprawiedliwości ludzkiego losu i dziejów, ale też posłańcem wołania o wyrwanie z wojennego koszmaru. Agresja Rosji przeciw Ukrainie pokazała jak kruchy jest pokój wobec imperializmu i tyranii".

"My, Polacy pamiętamy, jak dewastująca jest wojna i wiemy, jak głębokie zostawia po sobie zniszczenia. Wskutek niemieckiej agresji i okupacji Polski zginęło około sześć milionów obywateli naszego kraju. Do obozów koncentracyjnych i obozów pracy trafiały, tak samo dzieci, jak dorośli, skazane na koszmarnie wyniszczającą pracę, głód i śmierć. Toczył się proces rabunku i germanizacji dzieci. Niemcy wywieźli około 196 000 małoletnich i tylko około 20 proc. z nich udało się sprowadzić z powrotem".

"Mam nadzieję, że ten rozdział z polsko-niemieckiej historii zostanie odpowiednio rozliczony również tutaj, w Berlinie, oraz przedstawiony i godnie upamiętniony w postaci Polskiego Pomnika w planowanym Domu Polsko-Niemieckim" - powiedział w Instytucie Polskim ambasador RP Dariusz Pawłoś.

"Pamiętamy, że rabunek i wywózki dzieci do ZSRR były także częścią totalitarnego planu, realizowanego przez Stalina" - podkreślił. "Teraz rosyjski reżim robi to z Ukrainą. Rosja Putina traktuje dzieci jak łupy wojenne i poddaje je przymusowej rusyfikacji".

Głos zabrali także: szefowa Instytutu Polskiego Marzena Kępowicz, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi Jerzy Jeżewicz oraz Ireneusz Piotr Maj dyrektor Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu.

Wystawa "Oby moje +Kocham Cię+ nie dotarło za późno", prezentująca listy polskich dzieci z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Łodzi i listy dzieci ukraińskich z czasu trwającej obecnie wojny została przygotowana przez Instytut Polski w Berlinie we współpracy z Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi.

Po wernisażu w Instytucie Polskim, w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego odbyło się spotkanie z Jerzym Jeżewiczem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk