Niemcy: W Iserlohn zniszczono 30 muzułmańskich grobów; powstanie gorąca linia ds. rasizmu wobec muzułmanów

Po tym jak w Sylwestra doszło do zdewastowania około 30 muzułmańskich grobów na cmentarzu w Iserlohn, rząd Nadrenii Północnej-Westfalii chce lepiej rejestrować antymuzułmańskie przestępstwa. Obok gorącej linii ds. antysemityzmu ma powstać także linia ds. m.in. rasizmu wobec muzułmanów.

"Oprócz gorącej linii ds. antysemityzmu, która rozpocznie swoją pracę w tym roku, chcemy utworzyć nowe gorące linie ds. rasizmu antymuzułmańskiego, rasizmu antycygańskiego, rasizmu wobec osób ciemnoskórych i Azjatów, jak również wrogości wobec osób queer" - powiedziała w poniedziałek sekretarz stanu NRW Gonca Türkeli-Dehnert gazecie "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

Nowe numery interwencyjne powinny być zakładane w społecznościach i stowarzyszeniach, z którymi osoby potencjalnie poszkodowane miałyby szczególne relacje oparte na zaufaniu. "To daje nam bardziej precyzyjny wgląd i umożliwia nam zapewnienie jeszcze bardziej ukierunkowanego wsparcia", powiedziała Türkeli-Dehnert, która podejrzewa, że istnieje duża liczba niezgłoszonych przypadków antymuzułmańskich napaści.

W noc sylwestrową nieznani jeszcze sprawcy zdewastowali groby na cmentarzu w Iserlohn. Zbezczeszczono w sumie 30 muzułmańskich grobów, wiele nagrobków zostało przewróconych lub rozbitych.

Cytowany przez dziennik "Bild" sekretarz generalny chadeckiej partii CDU Paweł Ziemiak podkreślił wówczas: "To jest atak na nas wszystkich!" Minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul określił zbezczeszczenie grobów jako "ohydną zbrodnię".

Oburzenie wyraził również przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów, Aiman Mazyek. Napisał na Twitterze, że przypadek antymuzułmańskiego rasizmu jest "atakiem na wartości naszej konstytucji i na nas wszystkich".

Rzecznik ds. polityki integracyjnej krajowej grupy parlamentarnej SPD z Moers, Ibrahim Yetim chce wyciągnąć polityczne konsekwencje z wydarzeń w sylwestra - pisze we wtorek "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". "Złożyłem już wniosek o sporządzenie raportu dla następnej komisji ds. integracji. Zdecydowanie musimy dokładniej zbadać ten incydent" - mówi cytowany przez WAZ Yetim. To, co się stało jest "nie tylko absolutnie lekceważące, ale wyraźnie ma również podłoże rasowe. Zniszczone zostały tylko groby z arabskim napisem i tureckimi insygniami, to nie jest przypadek".

20 stycznia sprawą ma zająć się komisja spraw wewnętrznych parlamentu NRW - informuje agencja dpa.

Z Berlina Berenika Lemańczyk