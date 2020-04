Niemcy: W piątek wieczorem protesty mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego

W piątek wieczorem na kilkunastu polsko-niemieckich przejściach granicznych odbędą się protesty lokalnych społeczności. Protestujący będą domagać się od polskiego rządu ułatwień w ruchu granicznym, który został ograniczony ze względu na pandemię Covid-19.

Protesty zostały zapowiedziane na piątek o godz. 19:00 w sieciach społecznościowych. Mają odbyć się na kilkunastu polsko-niemieckich przejściach granicznych zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie, np. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, w Zittau i Pojarowie, czy w Zgorzelcu i niemieckim Goerlitz.

"Chcemy otwarcia granic dla osób poruszających się po pograniczu" - przekazała w rozmowie z PAP Marta Szuster, która organizuje protest po niemieckiej stronie przejścia granicznego Rosówek-Rosow nieopodal Gryfina. "Oczywiście nie chodzi o robienie zakupów, tylko o pozwolenie dla osób, które muszą stale jeździć do pracy lub do szkoły" - dodała.

Decyzją polskich władz, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, od 27 marca br. każdy obywatel Polski powracający do kraju z zagranicy, musi poddać się 14-dniowej kwarantannie. Zdaniem mieszkańców terenów przygranicznych przepis zdestabilizował rytm życia osób, które muszą stale przekraczać granicę ze względów zawodowych lub rodzinnych.

"Coraz więcej osób otrzymuje wypowiedzenia umów pracy, ci którzy prowadzą swoje firmy w Polsce, a mieszkają w Niemczech nie mogą wrócić do domu i zmuszeni są wynajmować mieszkania w Polsce, co generuje dodatkowe koszty" - brzmi fragment apelu, który organizatorzy umieścili w sieciach społecznościowych.

Przepisy utrudniły życie m.in. Marcina Przybysza, z którym w piątek rozmawiała PAP. Ze względu na pracę w Schwerinie został w Niemczech i nie może odwiedzić swoich rodziców, którzy mieszkają w Polsce. "Są już w podeszłym wieku. Dzięki Bogu nie potrzebują stałej opieki, ale nie wszystko da się zorganizować zdalnie".

"Władze powinny wypracować model, który uspokoi mieszkańców pogranicza i nie doprowadzi do uduszenia tego wszystkiego, co tu powstało od czasu wejścia do strefy Schengen" - podkreślił.

Szuster dodała, że od 4 maja po niemieckiej stronie będą stopniowo wznawiane zajęcia szkolne. "Przy obecnych przepisach dzieci mieszkające po polskiej stronie, a uczące się w niemieckich szkołach, nie będą miały możliwości uczestnictwa w zajęciach" - wytłumaczyła.

"Warszawa nas w ogóle nie rozumie, nie wie, jak działa pogranicze, że dla nas te granice nie istnieją. Podzielmy Warszawę na pół i nie przepuszczajmy ludzi z jednego na drugi brzeg Wisły, to może wtedy zrozumieją, jak to jest" - oznajmiła.

Protest po niemieckiej stronie przejścia granicznego Rosówek-Rosow odbędzie się za zgodą lokalnych władz. Ze względu na koronawirusa w zgromadzeniu będzie mogło wziąć udział tylko 20 osób. Organizatorzy zaznaczą na asfalcie punkty, które pozwolą utrzymać demonstrantom odstęp 2 metrów. Wszyscy będą musieli nosić maseczki, a megafon po każdym przemówieniu będzie dezynfekowany - poinformowała PAP Marta Szuster.

O przedsięwzięciu takich samych środków sanitarnych poinformowała w rozmowie z PAP Katarzyna Werth, organizatorka protestu po niemieckiej stronie przejścia granicznego Lubieszyn-Linken.

Werth przekazała PAP listę postulatów, które zostaną odczytane podczas piątkowego protestu: zniesienie obowiązku kwarantanny dla pracowników i mieszkańców terenów przygranicznych - z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemicznych; umożliwienie przekazywania towarów przez granicę bez jej przekraczania, przede wszystkim leków; umożliwienie doglądania i doraźnego opiekowania się chorymi i starszymi członkami rodziny, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy, możliwość korzystania z transgranicznej opieki medycznej oraz otwarcie dodatkowych przejść granicznych dla samochodów osobowych.

