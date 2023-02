Niemcy: W powtórzonych wyborach w Berlinie według wstępnych prognoz wygrała CDU

W Berlinie odbyły się w niedzielę powtórzone wybory do Izby Deputowanych. Powtórka to efekt wielu nieprawidłowości, do których doszło podczas wyborów we wrześniu 2021 roku. Według wstępnych prognoz zwyciężyła chadecka partia CDU (27,5 proc.). SPD, która wygrała w 2021 roku, tym razem jest na drugim miejscu.

Według prognozy telewizji ARD drugie miejsce w powtórzonych wyborach zajęły socjaldemokratyczna SPD i Zieloni (każda po 18,5 procent). Lewica zdobyła 12,5 procent. Prawicowa AfD osiągnęła poziom 9 procent. Liberalna FDP ma 4,5 procent.

Po wyborach w 2021 roku w Berlinie rządzi koalicja partii SPD, Zielonych i Lewicy. Berlin stoi teraz przed trudnym tworzeniem rządu - zauważa ARD. Prawdopodobnie sprowadzi się to do kolejnej trójpartyjnej koalicji, trudno jednak w tym momencie przewidzieć, jakie partie ją utworzą.

26 września 2021 roku berlińczycy wybierali posłów do Bundestagu, do lokalnego parlamentu i rad dzielnicowych. Doszło wówczas jednak do wielu wpadek, takich jak zagubione karty do głosowania, czasowo zamknięte lokale wyborcze i długie kolejki.

Dla berlińskiego Trybunału Konstytucyjnego były one tak poważne, że uznał wybory do Izby Deputowanych i parlamentów okręgowych za całkowicie nieważne - i tym samym wymusił powtórkę.

Liczący 3,8 miliona mieszkańców Berlin jest jednym z 16 niemieckich krajów związkowych.

Z Berlina Berenika Lemańczyk