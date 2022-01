Niemcy: W roku wyborczym SPD straciła członków

Mimo zwycięstwa w wyborach do Bundestagu w ubiegłym roku skurczyły się szeregi niemieckiej socjaldemokracji. Jak poinformowała rzeczniczka partii, pod koniec 2021 r. SPD liczyła blisko 394 tys. członków, a jeszcze rok wcześniej było ich ponad 404 tys.

Z powodu śmierci lub rezygnacji z członkostwa SPD zmniejszyła swój stan posiadania o ponad 22 tys. członków.

Jednocześnie w szeregi partii wstąpiło ponad 12 tys. osób. Najwięcej we wrześniu i październiku, bezpośrednio przed i po zwycięskich dla SPD wyborach do Bundestagu. Jedna trzecia nowych członków to kobiety, a średnia wieku wynosiła 61 lat.