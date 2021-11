Niemcy: W umowie koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP zawarto deklarację wsparcia dla białoruskiej opozycji

Socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP doszły w środę do porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu Niemiec. Partyjni liderzy koalicji przedstawili w Berlinie umowę koalicyjną, w której jest mowa m.in. o wsparciu dla białoruskiej opozycji.

"Jesteśmy z narodem białoruskim i popieramy jego dążenie do nowych wyborów, demokracji, wolności i praworządności oraz wzywamy do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Niedopuszczalna jest ingerencja Rosji na rzecz Łukaszenki. Będziemy wspierać opozycję demokratyczną na Białorusi kolejnymi ofertami. Jeżeli Łukaszenka nie zmieni kursu, będziemy dążyć do rozszerzenia istniejących sankcji UE, aby utrudnić reżimowi dostęp do finansowania".

Koalicjanci poświęcili też w swojej umowie miejsce Rosji.

"Stosunki niemiecko-rosyjskie są głębokie i różnorodne" - piszą. Rosja "jest również ważnym graczem międzynarodowym. Rozumiemy, jak ważne są znaczące i stabilne relacje i wciąż do nich dążymy. Jesteśmy gotowi na konstruktywny dialog". Nowa koalicja podkreśla: "Zajmujemy się interesami obu stron w oparciu o zasady prawa międzynarodowego, prawa człowieka i europejski porządek pokojowy, do którego przestrzegania zobowiązała się również Rosja. Szanujemy interesy naszych europejskich sąsiadów, zwłaszcza naszych partnerów w Europie Środkowej i Wschodniej. Weźmiemy pod uwagę różne sposoby postrzegania zagrożeń i skoncentrujemy się na wspólnej i spójnej polityce UE wobec Rosji".

"Zdecydowanie krytykujemy daleko idące ograniczanie swobód obywatelskich i demokratycznych i oczekujemy, że rząd rosyjski umożliwi tamtejszemu społeczeństwu obywatelskiemu swobodny kontakt z partnerami niemieckimi oraz wzmocni nasze zaangażowanie we wspieranie ich" - piszą w umowie koalicjanci.

"Żądamy natychmiastowego zaprzestania prób destabilizacji Ukrainy, przemocy na wschodzie Ukrainy i nielegalnej aneksji Krymu. Droga do pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy i zniesienia sankcji w tym zakresie zależy od pełnej realizacji porozumień mińskich".

SPD, Zieloni i FDP deklarują również: "Będziemy nadal wspierać Ukrainę w przywracaniu pełnej integralności terytorialnej i suwerenności. Dążymy do pogłębienia partnerstwa energetycznego z Ukrainą, z dużymi ambicjami w zakresie energii odnawialnej, produkcji zielonego wodoru, efektywności energetycznej i redukcji CO2".

Z Berlina Berenika Lemańczyk