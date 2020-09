Niemcy walczą z antysemityzmem; specjalny projekt w szkołach Północnej Nadrenii-Westfalii

By wesprzeć szkoły w Północnej Nadrenii-Westfalii w przeciwdziałaniu antysemityzmowi, na ich terenie realizowany będzie naukowy projekt badawczy "Antysemityzm jako społeczny fenomen w instytucji szkoły" - poinformował rząd tego niemieckiego kraju związkowego.

Porozumienie w sprawie projektu podpisali wspólnie krajowa minister oświaty Yvonne Gebauer, pełnomocniczka krajowych władz do spraw antysemityzmu Sabine Leutheusser-Schnarrenberger i rektor Uniwersytetu Ruhry w Bochum prof. dr Axel Schoelmerich. Prowadzone w trakcie zajęć lekcyjnych badania będą miały na celu ustalenie, w jakich szkolnych sferach działania, zachowania się i uczenia przejawia się antysemityzm oraz w jaki sposób prowadzona potem praca wyjaśniająca mogłaby rozwinąć swe oddziaływanie.

"Wiemy, że do aktów antysemickiej dyskryminacji dochodzi również w społecznej przestrzeni szkoły, gdyż szkoła jest zwierciadłem naszego społeczeństwa. Nasza demokracja potrzebuje młodych ludzi, którzy z odwagą przeciwstawią się wszelkim formom rasizmu, przemocy i dyskryminacji. Poprzez empiryczne studium bazujące na obserwowaniu lekcji uzyskamy nowe spostrzeżenia i punkty wyjściowe, dzięki którym będziemy mogli jeszcze lepiej przeciwdziałać antysemityzmowi w szkołach. Chcemy, by nie występowały tam żadne antysemickie incydenty" - podkreśliła minister Gebauer.

Leutheusser-Schnarrenberger przyznała, że "antysemityzm jest w naszym społeczeństwie wszechobecny i daje się go znaleźć we wszystkich społecznych warstwach". Jak zaznaczyła, szkole "przypada dlatego w pracy prewencyjnej bardzo ważna rola zapobiegania temu, by w głowach naszych dzieci szerzyły się antysemickie przekonania", a dzięki realizacji projektu "nauczycielki i nauczyciele otrzymają konieczne wsparcie, by prewencyjnie i trwale zwalczać antysemityzm w szkołach".

Również rektor Schoelmerich zwrócił uwagę na to, iż "widzimy dzisiaj przerażającą różnorodność oznak antysemityzmu, które produkowane i reprodukowane są także w edukacyjnej oraz społecznej sferze szkoły".

Jak głosi rządowy komunikat, w ramach realizowanego w bieżącym roku szkolnym interdyscyplinarnego projektu naukowcy z uniwersytetu w Bochum użyją po raz pierwszy narzędzia obserwacji lekcji, by ustalić między innymi to, jak "wyglądają współczesne sytuacje edukacyjne i grupowe, w których dyskutuje się o antysemityzmie lub w których antysemityzm się przejawia. Na podstawie tych ustaleń powinny zostać opracowane i sprawdzone odpowiednie materiały dydaktyczne, które nauczyciele będą mogli bezpośrednio wykorzystywać w swej praktyce pedagogicznej i które będą mogły ich wspierać w działalności prewencyjnej".

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) w sierpniu br. wydał raport, z którego wynika, że antysemityzm jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich ekstremistycznych grupach w Niemczech. Jak podano w raporcie wrogość wobec Żydów jest obecna nie tylko wśród prawicowych ekstremistów i w ekstremizmie islamskim, ale też w środowiskach lewicowych. Dokument pokazał też, że liczba czynów karalnych o podłożu antysemickim w Niemczech w latach 2017-2019 podwoiła się. W zeszłym roku odnotowano ich ponad 2 tys.