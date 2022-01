Niemcy: Wariant Omikron odpowiada za 90 proc. nowych infekcji w kraju

Ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 140 160 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Średnia zapadalność w kraju wzrosła do 706, a w centrum Berlina wynosi rekordowe 2200 przypadków na 100 tys. osób. Z ubiegłotygodniowych sprawozdań krajów związkowych wynika, że Omikron odpowiada za blisko 90 proc. zakażeń.

Niemieccy nauczyciele apelują o zwiększenie im dostępności do testów, ponieważ mają kontakt z wieloma osobami niezaszczepionymi - pisze "Sueddeutsche Zeitung".

Aż 49 z ponad 400 powiatów w RFN, które raportują do RKI, ma obecnie zapadalność przekraczającą 1000. Częstość występowania w berlińskiej dzielnicy Mitte wynosi 2200,1. W całym kraju w związku z koronawirusem zmarło kolejnych 170 osób, a od początku pandemii jest to już co najmniej 116 485 osób.

"Raporty dotyczące liczby osób z pozytywnym wynikiem testu PCR stają się coraz mniej kompletne (...), choć organy służby zdrowia są w wielu miejscach na granicy wydolności" - podkreśla RKI.

Związek Edukacji i Nauki (GEW) zaapelował do federalnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha (SPD) o zagwarantowanie nauczycielom i wychowawcom testów PCR. "Jeżeli testy PCR są teraz traktowane priorytetowo, pracownicy szkół i przedszkoli muszą zostać uwzględnieni" - powiedziała przewodnicząca GEW Maike Finnern. Zaznaczyła, że nauczyciele są grupą zawodową, która nie tylko kontaktuje się z wieloma osobami w pracy, ale także "ma dużo kontaktów z osobami nieszczepionymi".

Lauterbach zapowiedział już wcześniej, że biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakażeń wywołanych wariantem koronawirusa Omikron, testy PCR jako bardziej miarodajne powinny być zarezerwowane przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia. Finnern skrytykowała fakt, że ograniczenia dostępności do testów są w ogóle brane pod uwagę.

"Odpowiednie ilości testów powinny zostać zapewnione we właściwym czasie. Zawsze mówiono nam, że szkoły zdecydowanie powinny pozostawać otwarte. Zapewnienie dostępności do testów byłoby tu elementem kluczowym" - podkreśliła Finnern. "Bylibyśmy teraz w zupełnie innej sytuacji, gdyby testy dla pracowników szkół i żłobków były zapewniane na poziomie federalnym" - dodała.

Marzena Szulc