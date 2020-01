Niemcy: Według wstępnych szacunków, liczba ludności wzrosła do 83,2 mln

Według wstępnych szacunków, liczba mieszkańców Niemiec wzrosła w ciągu 2019 roku o 200 tys., osiągając najwyższy w historii poziom 83,2 mln - poinformował w piątek w komunikacie prasowym niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.

Jak zaznaczył, przyrost ten jest jednak wyraźnie słabszy niż w latach 2013-2018, a mniej więcej tyle samo wyniósł ostatnio w roku 2012. Od czasu zjednoczenia Niemiec blisko trzy dziesięciolecia temu obserwowano przeważnie wzrostowy trend liczby ich ludności, z wyjątkiem roku 1998 oraz lat 2003-2010. Zawdzięczać to należy wyłącznie dodatniemu saldu migracyjnemu, bowiem od roku 1972 liczba zgonów stale przewyższa liczbę urodzeń - wskazuje Destatis.

Ocenia on, że w ubiegłym roku urodziło się od 770 do 790 tys. dzieci, a 920 do 940 tys. osób zmarło. W roku 2018 odnotowano 787,5 tys. urodzin i 954,9 tys. zgonów. Dodatnie saldo migracyjne za rok 2019 oszacowano na 300 do 350 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej wyniosło ono 399,7 tys. osób.

Pełne dane na temat ubiegłorocznych zmian demograficznych w Niemczech zostaną opublikowane latem.