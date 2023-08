Niemcy: Wiceprzewodnicząca Bundestagu otrzymała list z pogróżkami i martwą myszą

Wiceprzewodnicząca Bundestagu Katrin Goering-Eckardt stała się celem makabrycznej próby zastraszenia. Jak poinformowała Goering-Eckardt, otrzymała ona przesyłkę z pogróżkami, w której znajdowało się martwe zwierzę - pisze w środę portal tygodnika "Spiegel".

"Wczoraj moja współpracowniczka w biurze okręgowym znalazła list zaadresowany do mnie z obelgami i groźbami - oraz martwą myszą" - napisała Goering-Eckardt we wtorek na platformie X, dawniej Twitterze. "To odrażające", podkreśliła. https://twitter.com/GoeringEckardt/status/1693899141863129353

Polityk Zielonych podziękowała "przyjaznym funkcjonariuszom policji, którzy byli na miejscu". Dodała, że sprawa jest obecnie badana.

"Ani nadawca, ani treść listu nie są jeszcze znane. Pod postem polityk pojawiły się również liczne nienawistne wiadomości" - pisze "Spiegel".