Niemcy: Wiceszefowa PE nie spodziewa się szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley nie spodziewa się szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Już to, że Ukraina tak szybko uzyskała status kraju kandydującego to coś niezwykłego" - powiedziała w piątek wieczorem niemiecka polityk w programie telewizji ARD "Tagesthemen".

Barley (SPD) stwierdziła, że Ukraina musi spełnić te same warunki jak wszystkie inne kraje kandydujące. Wśród nich są kryteria polityczne, ekonomiczne i prawne. Powiedziała, że nie jest możliwe przyspieszone przyjęcie Ukrainy do UE ze szczególnych powodów. "Jest to całkowicie wykluczone" - podkreśliła Katarina Barley.

Wiceprzewodnicząca PE uważa, że w środku wojny Ukraina nie jest w stanie szybko spełnić kryteriów akcesyjnych. Jej zdaniem także Unia musi się zreformować, zwłaszcza w kwestii podejmowania decyzji. "Obecnie Unia Europejska nie jest gotowa na przyjęcie nowych członków" - podkreśliła Katarina Barley.