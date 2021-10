Niemcy: Wichury potrwają co najmniej do piątku, ponad 7 tys. odbiorców nadal bez prądu

W środę Niemcy mierzyły się z niżem burzowym Ignatz, w czwartek z kolei wiele szkód powodował niż Hendrik. Niemieckie służby meteorologiczne (DWD) zapowiadają na piątek kolejne burze i wichury. W czwartek wieczorem na wschodzie kraju ponad 7 tys. osób wciąż pozbawionych jest prądu.

Niż burzowy "Hendrik" pojawił się nad Niemcami w czwartek rano. "To pierwsza w tym roku tak silna jesienna burza, która przyniosła w wielu miejscach gwałtowne porywy, miejscami burze i deszcze" - informuje ZDF. Podmuchy wiatru, przypominające siłą huragan, dochodziły do 105 km/h. W rejonach górskich zdarzały się podmuchy wiatru, dochodzące do 120 km/h.

Powalone drzewa i spadające gałęzie uszkodziły dużo linii energetycznych we wschodnich Niemczech, powodując liczne awarie zasilania. W szczytowym momencie pozbawionych prądu było ok. 55 tys. odbiorców w tym rejonie, a w czwartek wieczorem pozostawało ich nadal 7 tys. Najtrudniejsza sytuacja była na terenie Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii.

Straż pożarna w Berlinie od godz. 8 rano do 19 interweniowała 372 razy. W wyniku burzy lekko ranna została jedna kobieta.

Hendrik dał się we znaki także południowej części Dolnej Saksonii, gdzie miały miejsce liczne akcje ratunkowe straży i policji - do godz. 15.30 centrum kontroli operacyjnej w Getyndze zarejestrowało ich łącznie 58. Większość interwencji straży pożarnej dotyczyło drzew powalonych na drogi, najwięcej takich akcji miało miejsce w rejonie Halle. W większości wypadków nikt nie ucierpiał. Drzewa często spadały na zaparkowane pojazdy. W Harzgerode (Saksonia-Anhalt) jedna osoba została uwięziona w swoim samochodzie przez powalone drzewo, a następnie odwieziona do szpitala - informuje ZDF.

Hendrik doprowadził również do licznych przerw w dostawie prądu na terenie Bawarii. "Około godz. 13 blisko 10 tys. gospodarstw domowych w obszarze sieci Bayernwerk zostało dotkniętych przerwą w dostawie prądu" - poinformowała w czwartek wieczorem firma EON. Przyczyną były najczęściej szkody wywołane przez przewrócone drzewa i połamane gałęzie.

W okolicy Nuembrechtu w Nadrenii Północnej-Westfalii poważnie ranna została kobieta jadąca samochodem. Kiedy 36-latka jechała autostradą, drzewo spadło na dach jej samochodu, w wyniku czego kobieta straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi, dachując.

Do poważnego wypadku, spowodowanego silnymi podmuchami wiatru, doszło w Muldestausee (Saksonia-Anhalt). 62-letni rowerzysta, uderzony odłamaną koroną drzewa, został poważnie ranny. Został przetransportowany do szpitala helikopterem.

W okolicach Hanoweru wiatr uszkodził linię elektryczną uniemożliwiając jazdę pociągu. Straż pożarna ewakuowała 220 pasażerów, którzy kontynuowali podróż innym składem. Z kolei w Szlezwiku-Holsztynie pociąg najechał na duży kawał blachy, pochodzącej z zerwanego dachu, który wichura zdmuchnęła na tory. Unieruchomiony pociąg musiało opuścił ok. 120 pasażerów, nikt z nich nie został ranny.

W nocy z czwartku na piątek wiatr ma się stopniowo uspokajać, ale w piątek ponownie będzie burzowo - zapowiada DWD. W piątek rano DWD spodziewa się ponownie silnych podmuchów wiatru, przechodzących miejscowo w szkwały i porywy sztormowe na Morzu Północnym. W ciągu dnia w dużej części kraju, szczególnie na północy i wschodzie oraz w centralnych częściach Niemiec, znowu pojawić się mogą porywiste wiatry i deszcze.

Marzena Szulc