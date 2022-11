Niemcy: Wiecha nad nowym budynkiem polskiej ambasady w Berlinie - 6 grudnia

Dwa lata temu przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden w Berlinie rozpoczęła się budowa nowej siedziby ambasady RP w Niemczech. Jeszcze w tym roku - na początku grudnia - nad nowym budynkiem zawiśnie symboliczna wiecha. Nową ambasadę RP od Bramy Brandenburskiej dzieli zaledwie kilkaset metrów.

W 2020 roku w dniu rozpoczęcia budowy ambasady ówczesny ambasador prof. Andrzej Przyłębski mówił, że "przełom jeśli chodzi o budowę tej ambasady nastąpił dwa lata temu w związku z moją rozmową z premierem Morawieckim. Uznaliśmy, że jest to godne miejsce, w tej części Berlina tylko pięć najważniejszych ambasad ma swoją siedzibę". Podkreślił: "Wróciliśmy do pierwotnego projektu, który cztery lata temu został odstawiony na bok, ale wróciliśmy ponieważ jest on znakomity, (...) To będzie centrum polskości w Berlinie".

Nieco ponad dwa lata później następca ambasadora Przyłębskiego, Dariusz Pawłoś, który za kilka dni już oficjalnie rozpocznie swoją misję w Berlinie, mówił podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości: "Za kilkanaście dni zawiśnie nad nowym budynkiem nowej ambasady symboliczna wiecha, kończąca kolejny etap pewnej trudnej budowy". Przyszły ambasador RP w Berlinie podkreślił: "Chciałbym, a właściwie jestem pewien, że tak się stanie, że ta nowa piękna polska ambasada będzie dobrze służyła wszystkim Polakom w Niemczech. I że będzie ona miejscem naszych przyszłych spotkań i uroczystości".

Rzeczniczka Ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka poinformowała PAP, że uroczystość zawieszenia wiechy nad budynkiem nowej siedziby polskiej placówki dyplomatycznej zaplanowano na 6 grudnia. W wydarzeniu ze strony polskiej planowany jest udział prezes TK J. Przyłębskiej, ministrów A. Mularczyka i Sz. Szynkowskiego vel Sęka oraz b. ambasadora RP w RFN Prof. A. Przyłębskiego.

Pięciokondygnacyjny budynek ambasady, o powierzchni 13 tysięcy metrów kwadratowych, powstaje przy alei Unter den Linden (Pod Lipami), w miejscu, w którym do końca lat 90. mieściła się placówka dyplomatyczna Polski. Gmach starej ambasady, wzniesiony w czasach byłej NRD, miał być początkowo przebudowany, ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o jego rozbiórce i zaplanowano wzniesienie nowego budynku.

W Berlinie trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację niż Unter den Linden. Przy liczącym półtora kilometra długości trakcie znajdują się m.in. Muzeum Historyczne, Uniwersytet Humboldtów, Biblioteka Państwowa, upamiętniający ofiary wojen Nowy Odwach, Opera Państwowa, Hotel Adlon. Na wieńczącym aleję placu Paryskim stoi symbol Berlina - Brama Brandenburska. Na placu Paryskim ma swoją siedzibę berliński oddział Instytutu Pileckiego. Są ambasady Francji i USA, blisko stąd do ambasady Wielkiej Brytanii. Kilkuminutowy spacer wystarczy, żeby znaleźć przed budynkiem Reichstagu, w którym obraduje Bundestag czy przed Urzędem Kanclerskim. Spacer przez park Tiergarten pozwala dojść do pałacu Bellevue - siedziby prezydenta RFN.

Warto wspomnieć, że przy Unter den Linden, prawie vis a vis nowej polskiej ambasady, stoi także ogromny budynek ambasady Rosji.

Po II wojnie światowej część funkcji polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego spełniała powołana w 1945 roku Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec z siedzibą w pięknym zabytkowym dworku przy Lassenstrasse w willowej dzielnicy Grunewald na zachodzie Berlina.

W 1964 roku władze NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) podarowały rządowi PRL działkę o powierzchni 4,2 tys. metrów kwadratowych, położoną przy Unter den Linden 70-72, na której mieściła się niegdyś siedziba pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na tej działce wybudowano budynek biurowy, w którym ulokowano ambasadę PRL.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku siedzibą polskich dyplomatów stał się gmach dawnej ambasady PRL. W 2000 roku zapadła decyzja o realizacji inwestycji nowej ambasady. Placówka została wtedy przeniesiona do Grunewaldu. Stary gmach ambasady przy Unter den Linden przez lata straszył na jednej z najważniejszych ulic Berlina. Wyburzono go w 2016 roku.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych projektu "Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec" jest przedsiębiorstwo STRABAG. Umowę na budowę nowej siedziby ambasady RP w stolicy Niemiec zawarto 22 października 2020 roku. Projekt jest autorstwa biura JEMS Architekci.

Nowa ambasada powinna zostać otwarta w przyszłym roku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk