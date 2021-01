Niemcy: Większość obywateli za wstrzymaniem lotów do kraju z powodu Covid-19

Rząd Niemiec planuje wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń dotyczących wjazdu do kraju z powodu pandemii Covid-19. Większość Niemców opowiedziała się za wstrzymaniem lotów do RFN - wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej YouGov.

Według sondażu 68 procent Niemców z zadowoleniem przyjęłoby ograniczenie ruchu lotniczego do Niemiec prawie do zera w walce z pandemią koronawirusa. Co piąty respondent jest temu przeciwny - informuje w czwartek agencja dpa.

Według ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU), rząd federalny chce do piątku uzgodnić obszerny zakaz wjazdu z krajów o dużym występowaniu nowych wariantów koronawirusa.

Proponowane ograniczenia w podróżowaniu koncentrują się na obecnie na Portugalii, Wielkiej Brytania, RPA i Brazylii. Wjazd z tych państw może być zabroniony. Obecnie trwa ustalanie, jakie wyjątki od tego zakazu będą dozwolone.