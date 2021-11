Niemcy: Wirusolog: Niemcom grozi kolejnych 100 tys. zgonów

Wirusolog Christian Drosten ostrzega przed dalszą eskalacją sytuacji związanej z rozwojem pandemii. „To naprawdę sytuacja nadzwyczajna” – zaznacza Drosten i podkreśla, że jeśli natychmiast nie zostaną podjęte bardziej rygorystyczne środki, Niemcy staną w obliczu co najmniej 100 tys. kolejnych zgonów.

"Bez podjęcia ostrzejszych środków bezpieczeństwa grozi nam wiele ofiar" - uważa Drosten i dodaje, że "same testy nie były w stanie przełamać czwartej fali". Uważa, że należy rozważyć wprowadzenie na nowo ograniczeń w kontaktach, by kontrolować aktywność infekcji. W Niemczech wciąż zbyt wiele osób pozostaje niezaszczepionych.

Drosten zauważa, na podstawie przebiegu dotychczasowych fal zachorowań, że zmiana zachowania społeczeństwa przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności. "Jeśli ludzie zmieniają swoje zachowanie i poważniej traktują zagrożenie, ma to wpływ na poprawę sytuacji." Jak podkreśla, obecnie sytuacja covidowa jest gorsza niż rok temu. "Wariant Delta szybko zamienia zaszczepione osoby w nosicieli. Jednocześnie ludzie ci poruszali się stosunkowo swobodnie w społeczeństwie. W ten sposób wirus trafia do niezaszczepionych w formie poważnych przypadków" - wyjaśnia.

Podkreśla też, że niezbędne są szczepienia przypominające dla wszystkich. "Szczepionka nie została stworzona specjalnie dla wariantu Delta, ale dla odmiany wirusa, który już dziś nie krąży. Gdyby udało się zwiększyć liczbę zaszczepionej populacji, wskaźnik przenoszenia byłby znacznie zmniejszony" - wyjaśnia Drosten.

Dlatego jest proste wyjście z sytuacji pandemii w perspektywie średnio- i długoterminowej: "musimy wypełnić luki w szczepieniach" - podkreśla Drosten. Spodziewa się, że trudna sytuacja zimą wymusi "jakieś rodzaje ograniczeń", bo "środki takie jak 3G lub nawet 2G prawdopodobnie nie wystarczą, aby wystarczająco zredukować liczbę infekcji w kontekście wariantu Delta".

Marzena Szulc