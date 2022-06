Niemcy: Wizyta Scholza, Macrona i Draghiego w Kijowie. Kanclerz deklaruje dalsze wsparcie dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył z wizytą do Kijowa. Do stolicy Ukrainy udał się wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Włoch Mario Draghim. Już w drodze do Kijowa Scholz ponownie zadeklarował wszechstronne wsparcie dla Ukrainy, zapewnił, że pomoc będzie kontynuowana.

Celem wizyty jest zapewnienie Ukrainy, "że pomoc, którą organizujemy, finansowa, humanitarna, ale także w zakresie broni, będzie kontynuowana" - powiedział Scholz, cytowany przez telewizję ARD. Scholz ponownie podkreślił, że pomoc ta będzie udzielana tak długo, jak będzie to konieczne "dla walki Ukrainy o niepodległość".

Ważne jest, że szefowie rządów trzech dużych krajów, które były zaangażowane w tworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "udali się do Kijowa i okazali wsparcie dla Ukrainy i obywateli Ukrainy w tej szczególnej sytuacji wojennej" - stwierdził niemiecki kanclerz.

