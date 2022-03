Niemcy: Władze: około 200 tysięcy zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy

Do tej pory do Niemiec przybyło ok. 200 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, ale to tylko liczba zarejestrowanych osób, gdyż w rzeczywistości znacznie więcej przyjechało prywatnie i znalazło zakwaterowanie - oświadczyła w czwartek komisarz rządu RFN ds. migracji, uchodźców i integracji Reem Alabali-Radovan.

Wyzwania związane z przyjmowaniem i zakwaterowaniem uchodźców "są teraz ogromne" - podkreśliła w wystąpieniu w Bundestagu Alabali-Radovan.

Dodała, że Niemcy są teraz lepiej przygotowane na napływ uchodźców, niż były podczas fali migrantów w 2015 roku. "Umożliwiamy bezpieczny, długoterminowy pobyt wszystkim uciekającym z Ukrainy" przed rosyjską inwazją - zapewniła Alabali-Radovan.