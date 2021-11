Niemcy: Wojskowe samoloty będą od piątku transportować chorych na Covid-19

Specjalnie wyposażone samoloty niemieckich sił powietrznych będą od piątku uczestniczyć w transportowaniu pacjentów z Covid-19, dla których zabrakło miejsc na oddziałach intensywnej terapii w pewnych regionach – informuje w piątek dziennik „Tagesspiegel”.

W piątek Lutfwaffe przetransportuje pacjentów z Bawarii na południowym wschodzie kraju, gdzie brakuje już wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, do Nadrenii Północnej-Westfalii na północnym zachodzie.

Wojsko użyje do transportu pacjentów wymagających intensywnej terapii dwóch specjalnych samolotów - Airbus A310 MedEvac. Jak podaje dpa, pierwszy z nich ma wylądować na bawarskim lotnisku Memmingen w piątek o godz. 14, skąd zabierze ciężko chorych pacjentów do Muenster-Osnabrueck (Nadrenia Północna-Westfalia).

"Te samoloty to latające oddziały intensywnej terapii" - wyjaśnia "Tagesspiegel". Obecnie siły powietrzne mają dwa takie samoloty, przygotowane do misji ratunkowej. Na ich pokładach znajduje się sześć miejsc zabiegowych, a także specjalnie przystosowane dwa urządzenia do intensywnej terapii. Gotowa do użycia jest ponadto wojskowa maszyna A400M MedEvac.

W ramach tzw. systemu koniczyny, czyli opracowanego na początku pandemii w 2020 r. systemu relokacji pacjentów w obrębie sąsiadujących ze sobą powiatów i krajów związkowych, pacjenci z Covid-19 powinni mieć możliwość szybkiego znalezienia wolnego łóżka na terenie całego kraju - wyjaśnia gazeta.

Zgodnie z zasadami opracowanymi przez stowarzyszenie intensywnej terapii (Divi) relokacja dotyczy przede wszystkim pacjentów intensywnej terapii znajdujących się w stabilnym stanie. Przewożenie pacjentów z innymi schorzeniami niż Covid-19 dopuszczane będzie tylko w wyjątkowych przypadkach.

W piątek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o rekordowej liczbie 76 414 nowych infekcji koronawirusem wykrytych w kraju w ciągu ostatniej doby. Wskaźnik tygodniowej zapadalności wzrósł do najwyższego dotąd poziomu 438,2.

Marzena Szulc