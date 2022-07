Niemcy: Wtorek może być najgorętszym dniem w roku, temperatury do 40 stopni C

Temperatury w Niemczech mogą we wtorek wzrosnąć miejscami nawet do 40 stopni Celsjusza. Ma to być jak dotąd najcieplejszy dzień w tym roku. Służba zdrowia apeluje o ostrożność zwłaszcza do osób starszych i słabych.

Według niemieckiej służby meteorologicznej (DWD) we wtorek w Niemczech możliwe są temperatury od 34 do 38 stopni, a na południowym zachodzie i zachodzie kraju nawet do 40 stopni. Najgorętszym dniem jak dotąd w tym roku był 19 czerwca; przed miesiącem w Cottbus i Dreźnie odnotowano 39,2 stopnia C.

Rekord ciepła w Niemczech to 41,2 stopnia zmierzony w Duisburgu 25 lipca 2019 roku. "Możliwe, że we wtorek wejdziemy w podobne zakresy wzdłuż Renu" - powiedział gazetom Funke Mediengruppe rzecznik DWD Andreas Friedrich. "Ale właściwie nie ma znaczenia, czy we wtorek będzie 38 czy 40 stopni; będzie fala upałów, to można powiedzieć z całą pewnością" - dodał.