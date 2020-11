Niemcy: Wybrano 6 miejsc w Berlinie, w których powstaną centra szczepień na Covid-19

Wybrano sześć miejsc w Berlinie, które będą wykorzystywane jako centra szczepień na Covid-19 - poinformował w sobotę Albrecht Broemme, kierownik projektu ds. ośrodków szczepień w Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW).

Wśród wyznaczonych miejsc są tereny berlińskich targów i lotniska Tempelhof i Tegel. Centra szczepień mają w nich powstać do połowy grudnia.

"Będziemy mieć ośrodki, do których można łatwo dojechać środkami transportu publicznego" - powiedział Broemme, dodając, że do wykonania prac potrzebni będą wolontariusze. Stwierdził też, że niektórzy z nich powinni mieć wykształcenie medyczne, ale - jak wyjaśnił - "główni lekarze i tak wysoko wykwalifikowani ludzie" nie są do tego potrzebni.

Zgodnie ze strategią szczepień, zatwierdzoną przez rząd w październiku, kraje związkowe mają wskazać centra szczepień. Ich działalność będzie uzupełniona przez mobilne grupy, które udadzą się do domów opieki.