Niemcy: Wyniki wyborów w Dolnej Saksonii: zwycięstwo SPD, porażki CDU i FDP, sukces AfD

Wstępne wyniki potwierdziły zwycięstwo w niedzielnych wyborach do parlamentu Dolnej Saksonii rządzącej tam SPD. Najgorszy od ponad 60 lat wynik osiągnęli współrządzący do tej pory chadecy z CDU. Do parlamentu nie weszła FDP. Wzrost poparcia zanotowała AfD.

SPD pozostaje najsilniejszą partią w parlamencie Dolnej Saksonii. Socjaldemokraci zdobyli w niedzielę 33,4 proc. głosów, ale o 3,5 proc. mniej niż w poprzednim głosowaniu w 2017 roku.

Druga CDU otrzymała 28,1 proc. i poniosła duże straty w porównaniu z poprzednimi wyborami, w których zapewniła sobie poparcie 33,6 proc. wyborców.

Duży przyrost poparcia odnotowali - jako trzecia siła polityczna - Zieloni, którzy zdobyli 14,5 proc. głosów (w 2017 r. - 8,7 proc.), a także prawicowo-populistyczna AfD, która osiągnęła 10,9 proc. (2017 - 6,2 proc.).

Liberałowie z FDP, współrządzący na szczeblu federalnym z SPD i Zielonymi, tym razem nie weszli do parlamentu Dolnej Saksonii, gdyż nie przekroczyli pięcioprocentowego progu. Uzyskali jedynie 4,7 proc. głosów. Do landtagu nie udało się dostać Lewicy.

