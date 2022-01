Niemcy: Z powodu pandemii szybko rośnie liczba pracowników w urzędach służby zdrowia

Kraje związkowe RFN utworzyły ponad 2 tys. nowych stanowisk w urzędach publicznej służby zdrowia, by móc wypełniać zadania, które pojawiły się z powodu pandemii Covid-19 - podała agencja dpa. Tym samym przekroczono uzgodnione na 31 grudnia 2021 roku cele zwiększenia liczby etatów z tzw. Paktu na rzecz publicznej służby zdrowia.

Ze względu na pandemię, rząd federalny i rządy krajów związkowych zdecydowały się w 2020 roku na Pakt o publicznej służbie zdrowia. Celem było zwiększenie liczby pracowników w około 400 instytucjach zdrowotnych w Niemczech. Od początku pandemii są one przeciążone m.in. w związku ze śledzeniem łańcuchów zakażeń, liczeniem zakażeń i monitorowaniem wymogów w zakresie ochrony w czasie pandemii.

W pierwszym etapie kraje związkowe miały utworzyć co najmniej 1500 nowych stałych etatów w pełnym wymiarze godzin w publicznej służbie zdrowia od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2021 roku. Według informacji agencji dpa otrzymanych z 14 spośród 16 krajów związkowych, powstało w tym czasie łącznie 2171 nowych miejsc pracy.

Na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii, najbardziej zaludnionym kraju związkowym RFN, celem były 323 nowe stanowiska do końca 2021 roku, a utworzono ich 469 - podaje tamtejsze ministerstwo zdrowia. Resort zdrowia Badenii-Wirtembergii informuje z kolei, że cele pierwszej transzy paktu zostały "zrealizowane z nadwyżką" i stworzono 264 miejsca pracy zamiast 200.

W Bawarii do końca roku miało powstać co najmniej 237 nowych etatów w pełnym wymiarze godzin - powiedział kilka dni temu minister zdrowia w tym landzie Klaus Holetschek. "Do końca roku w bawarskiej służbie zdrowia utworzono i obsadzono 403 nowe, stałe stanowiska pracy w pełnym wymiarze godzin, z czego 258 w samych tylko krajowych i gminnych urzędach zdrowia" - powiedział.

Dzięki 101 nowym stanowiskom Szlezwik-Holsztyn prawie podwoił cel wyznaczony w Pakcie. Również Dolna Saksonia informuje, że jest "znacznie powyżej celu".

Z Berlina Berenika Lemańczyk