Niemcy zainwestowali w Polsce już ponad 190 mld zł. A może być więcej

O relacjach gospodarczych Polski z Niemcami w kontekście spowolnienia gospodarczego i wojny w Ukrainie WNP.PL rozmawiał z doktorem Larsem Gutheilem, dyrektorem generalnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Czy konflikt na linii Kijów-Warszawa związany z embargiem na zboże może doprowadzić do sytuacji, że Niemcy zrezygnują z pośredniczenia z Polską w kontaktach z Ukrainą?

- Nie mogę komentować kwestii politycznych związanych z zakazem eksportu zboża z Ukrainy, ale uważam, że Polska jest na dobrej pozycji w kwestii procesu odbudowy Ukrainy. Po pierwsze Polska jest państwem, które okazało wiele wsparcia Ukrainie, a po drugie ze względu na geopolityczne, ekonomiczne położenie kraju. W dłużej perspektywie myślę, że te przejściowe trudności nie wpłyną negatywnie na pozycję Polski w tym wielkim projekcie, jakim jest odbudowa Ukrainy.

Czy firmy niemieckie, które chcą wejść na rynek ukraiński, powinny to robić bezpośrednio czy za pośrednictwem Polski jako głównego hubu logistycznego dla Ukrainy?

- Myślę, że to zależy w dużej mierze od nich i tego, co jest dla nich najkorzystniejsze. Decyzje będą podejmowane w poszczególnych firmach. Jest wiele niemieckich przedsiębiorstw, które posiadają swoje odziały w Ukrainie.

Niemieckie firmy, które były obecne w Ukrainie przed wojną, prawdopodobnie wznowią swoją działalność

Po wojnie prawdopodobnie przedłużą swoją działalność w Ukrainie. Inne firmy mogą potrzebować pośrednictwa Polski do wejścia na rynek ukraiński, zależy to od rynku w ramach ich działań, a także od rozwoju sytuacji w Ukrainie. Nie można przewidzieć, jak długo potrwa wojna, więc bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie.

Czy spowolnienie gospodarcze w niemieckim przemyśle będzie miało przełożenie na sytuację w Polsce? Biorąc pod uwagę to, że wiele niemieckich firm ma tutaj swoje filie.

- Recesja zawsze ma wpływ na działalność firm, a także na handel, ale obecnie widzimy, że handel między Polską a Niemcami stale rośnie, odnotowując 6-procentowy wzrost w pierwszej połowie 2023 r. Na szczycie już rekordowego roku 2022 mieliśmy 167 mld euro wolumenu handlu między naszymi krajami, więc ogólnie rozwój jest bardzo dobry, ale widać, że wzrost w tym roku był napędzany głównie przez polskie firmy sprzedające produkty z Polski do Niemiec, co wynika w dużej mierze z niemieckiej strategii biznesowej polegającej na bezpośrednich inwestycjach w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że także polskie firmy robią bardzo dobre interesy w Niemczech.

Z kolei Niemcy rozwijają się słabiej, odnotowując minimalny wzrost - dwa punkty procentowe nadwyżki handlowej w relacjach z Polską - więc w tym aspekcie może nastąpić spowolnienie, ale nadal nasza współpraca jest na wysokim poziomie pod względem inwestycji. Sytuacja w Niemczech może mieć nawet pozytywny wpływ na relacje handlowe z Polską. Niemcy szukają nowych rynków do inwestowania, a Polska stanowi dla nich bardzo dobry wybór.

Tempo inwestycji w Polsce nie spadnie, w szczególności w sektorach motoryzacyjnym, inżynieryjnym, technicznym, jak również w usługach

Czy w nieodległej przyszłości możemy spodziewać się dużych niemieckich inwestycji w Polsce?

- Myślę, że tempo inwestycji w Polsce nie spadnie. Jestem pewien, że będzie więcej inwestycji związanych z sektorem motoryzacyjnym, będzie wiele inwestycji w elektronikę, inżynierię mechaniczną, maszyny, w sektor produkcyjny. Jednocześnie widzimy również inwestycje związane z usługami, takie jak centrum usług energetycznych, centrum IT firmy Bayer - będzie ich powstawać więcej. Niemieckie firmy stworzyły około 440 000 bezpośrednich miejsc pracy w Polsce i zainwestowały bezpośrednio ponad 41 mld euro (ponad 190 mld zł). Odgrywają one znaczącą rolę, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce.

Jak prezentuje się polskie środowisko biznesowe w porównaniu z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej?

- Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa co roku organizuje ankietę, w której analizowana jest sytuacja w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku Polska zajęła pierwsze miejsce w rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji, a głównymi czynnikami były członkostwo w Unii Europejskiej, które gwarantuje zgodność ze wszystkimi europejskimi regulacjami prawnymi, instrukcjami itp., a także bardzo dobrze wykształcona i dobrze wyszkolona siła robocza oraz bardzo dobra sieć dostawców, więc są to kluczowe czynniki sukcesu. Polska słabiej natomiast wypadła w kwestiach związanych ze środowiskiem prawnym, w rozwiązaniach dla biznesu oraz w związku ze zbyt dużą biurokracją.