Niemcy zamykają przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Niemcy poinformowały, że od niedzieli od godz. 15 niemiecka przestrzeń powietrzna będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów i linii. Kanclerz Olaf Scholz powiedział, że "będziemy bronić każdego metra kwadratowego NATO; zwiększymy wydatki na obronność do ponad 2 proc. PKB".

"Wojna jest katastrofą dla Ukrainy - ale: wojna okaże się również katastrofą dla Rosji" - powiedział Scholz. Zapewnił też o specjalnym funduszu w wysokości 100 mld euro dla Bundeswehry.

"Od tej pory będziemy co roku inwestować w obronność ponad dwa procent produktu krajowego brutto" - powiedział Scholz. Chce on zabezpieczyć ten specjalny fundusz w ustawie zasadniczej.

Kanclerz powtórzył, że Putin z zimną krwią rozpoczął wojnę agresji, dokonując inwazji na Ukrainę. "Zrobił to tylko z jednego powodu: Wolność Ukraińców stanowi wyzwanie dla jego własnego opresyjnego reżimu. To jest nieludzkie. Jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nie da się tego usprawiedliwić niczym ani nikim" - oświadczył Scholz.