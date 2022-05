Niemcy: Zarejestrowano ponad 700 tys. uchodźców z Ukrainy

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do środy 11 bm. w Niemczech zarejestrowano ponad 700 000 uchodźców z Ukrainy, podała w sobotę gazeta Welt am Sonntag, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Od początku wojny 24 lutego do 11 maja w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (AZR) w Niemczech zarejestrowało się 727 205 osób, z których 93 proc. posiada obywatelstwo ukraińskie, podał Welt am Sonntag. Zdaniem gazety znaczna ich liczba mogła podróżować do innych krajów Unii Europejskiej lub już wrócić na Ukrainę.

Około 40 proc. ukraińskich uchodźców to osoby nieletnie, kobiety stanowią 81 proc. zarejestrowanych dorosłych uchodźców, dodał Welt.

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) rosyjska inwazja zmusiła miliony ludzi do opuszczenia swego miejsca zamieszkania, w tym ponad 8 milionów Ukraińców. W Europie jest to największy kryzys uchodźczy od zakończenia II wojny światowej.