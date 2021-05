Niemcy: Zatrzymano neonazistę podejrzanego o wysyłanie politykom listów z pogróżkami

Niemiecka policja zatrzymała w poniedziałek w nocy w Berlinie 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wysyłanie listów z pogróżkami do lewicowych polityków i działaczy. Autor podpisywał się w listach "NSU 2.0", nawiązując do neonazistowskiej organizacji terrorystycznej.

Prokuratura we Frankfurcie nad Menem podała, że podejrzany to bezrobotny, który wcześniej był karany za liczne przestępstwa, m.in. związane z działalnością skrajnej prawicy. Jest on podejrzany o napisanie i wysłanie serii listów o "podżegającej, znieważającej i zastraszającej treści" pod pseudonimem "NSU 2.0".

Listy otrzymali m.in. posłanka Lewicy do Bundestagu, deputowani parlamentu regionalnego w Hesji oraz znana lewicowa prawniczka z Frankfurtu o tureckich korzeniach. Wśród adresatów znaleźli sie też znane postaci świata mediów.

Podczas śledztwa ustalono, że dane adresowe osób, wobec których adresowano groźby, wyciekły z policyjnej bazy danych w Wiesbaden w Hesji. W związku z aferą do dymisji podał się szef heskiej policji, zwolniono też kilku funkcjonariuszy aktywnych w skrajnie prawicowych środowiskach w internecie. Podejrzany autor listów nie był jednak policjantem - pokreśliła prokuratura w komunikacie.

NSU, czyli Podziemie Narodowosocjalistyczne, to działająca na początku obecnego stulecia neonazistowska organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za ponad 20 zabójstw, zamachów bombowych i napadów, których celem byli głównie imigranci. W 2018 roku skazano czwórkę działaczy grupy oraz ich przywódczynię, Beate Zschaepe.