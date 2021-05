Niemcy: Zatrzymano parę Bułgarów podejrzanych o handel noworodkami

58-letni obywatel Bułgarii i jego żona zostali zatrzymani w Neunkirchen w Kraju Saary w związku z podejrzeniem o udział w handlu dziećmi - podała w poniedziałek niemiecka policja.

Para miała należeć do większej grupy przestępczej zajmującej się handlem dziećmi. Bułgarzy mieli przewieźć co najmniej 8 kobiet w zaawansowanej ciąży z Bułgarii do Grecji, a po narodzeniu dzieci oddać je innym członkom gangu, by sprzedali je za granicą. Matki miały otrzymać wynagrodzenie.

Para została zatrzymana w wyniku międzynarodowego śledztwa. Podejrzani przebywają w areszcie w Saarbruecken i Zweibruecken nieopodal granicy z Francją.