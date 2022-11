Niemcy: ZDF: po wyzwoleniu Chersonia Ukraina wciąż potrzebuje broni

Ukraina odzyskała Chersoń i nadal ma wystarczająco dużo zmotywowanych żołnierzy, którzy chcą walczyć. Jednak problemem jest broń, której wciąż jest zbyt mało – powiedział ukraiński reporter wojenny Ilia Ponomarenko w rozmowie z ZDF.

Ponomarenko to najbardziej znany ukraiński korespondent wojenny, pracujący jako reporter niezależnego portalu "Kiev Independent". W rozmowie z dziennikiem ZDF heute skomentował w niedzielę wieczorem wycofanie się sił rosyjskich z Chersonia i dalsze działania armii ukraińskiej.

"To potwierdzone, że Rosjanie prowadzą operację wychodzenia z obszaru Chersonia już od kilku tygodni. (…) Nie mają szans ze swoimi żołnierzami. Wojsko ukraińskie walczyło z powodzeniem, przeprowadzając skomplikowane operacje, mające na celu wypchnięciu Rosjan za Dniepr. To wielkie zwycięstwo ukraińskiego wojska" - podkreślił Ponomarenko.

Jak dodał, ostatnie miesiące wojny pokazały, że najlepszą linię obrony stanowią naturalne granice, takie jak np. rzeki. Dlatego prowadzenie operacji przez tak dużą rzekę jak Dniepr będzie bardzo trudne i skomplikowane.

"Ponadto Rosjanie zniszczyli wszystkie możliwe przeprawy, w tym słynny most Antonowski. Więc nie ma możliwości przeprawy przez rzekę, a w tej chwili armia ukraińska nie może budować mostów pontonowych ani korzystać z promów. (...) Nawet w czasie II wojny światowej przeprawa przez Dniepr była niezwykle trudna i skomplikowana, a teraz będzie jeszcze trudniejsza" - stwierdził Ponomarenko. "Spodziewam się więc, że działania wojenne na tym obszarze będą miały bardziej dalekosiężny charakter. Na tych dłuższych dystansach, po obu stronach rzeki, będzie więcej pojedynków artyleryjskich" - wyjaśnił.

"Mamy prawie milion mężczyzn i kobiet pod bronią, nie tylko w wojsku, ale także w innych jednostkach, które są wysyłane na wojnę. Problem polega na tym, że po prostu nie mamy wystarczającej liczbę broni, zwłaszcza jeśli chodzi o ciężką artylerię, pojazdy, transportery opancerzone, aby można było wyposażyć wojsko, wyszkolić żołnierzy i przeprowadzić operacje. Broń - to jest problem. Mamy wystarczająco dużo ludzi, którzy chcą walczyć i są zmotywowani, ale problemem jest broń" - podkreślił Ponomarenko.

"Potrzebujemy broni, sprzętu wojskowego do walki i zakończenia wojny. O to apelujemy do świata" - dodał ukraiński reporter. "Armii rosyjskiej udało się uciec spod Chersonia, gdyż Ukraińcy nie mieli wystarczającej możliwości i broni dalekiego zasięgu, aby wyrządzić większe szkody uciekającemu wojsku rosyjskiemu. Ten odwrót Rosjan mógł zakończyć się dla nich większą katastrofą, gdyby Ukraińcy posiadali więcej broni" - podsumował Ponomarenko.