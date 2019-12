Niemcy: Zjazd partyjny zatwierdzi nowych przewodniczących SPD

Rozpoczynający się w piątek zjazd partii socjaldemokratów ma zatwierdzić na stanowisku przewodniczących Saskię Esken i Norberta Waltera-Borjansa. Duet ten wygrał w wewnątrzpartyjnym głosowaniu członków niemieckiej SPD.

"Na pewno zostaną zatwierdzeni. Gdyby do tego nie doszło, byłby to ogromny blamaż dla całej partii i poparcie dla niej w sondażach spadłoby jeszcze bardziej" - mówi w rozmowie z PAP prof. Heiko Geiling, politolog z uniwersytetu w Hanowerze badający lewicowe ruchy polityczne.

Zdaniem naukowca szerzej nieznani Esken i Walter-Borjans zdobyli poparcie szeregowych członków partii, pokonując w drugiej turze głosowania wicekanclerza Olafa Scholza i lokalną działaczkę SPD z Brandenburgii Klarę Geywitz, ponieważ nie wywodzą się ze środowiska funkcjonariuszy partyjnych działających w Berlinie i nie przyłożyli ręki do obecnych problemów partii.

"Scholz natomiast należy do starej elity ugrupowania, która wytworzyła się wokół Gerharda Schroedera - człowieka odpowiedzialnego w największym stopniu za upadek SPD. Właśnie dlatego członkowie partii zdecydowali się na kogoś nowego" - tłumaczy politolog.

Kongres partyjny, który potrwa od piątku do niedzieli, może jednak mieć burzliwy przebieg. Nominowani na nowych przewodniczących politycy podczas swojej kampanii wyborczej byli wyjątkowo krytyczni wobec rządu wielkiej koalicji w Berlinie. Po ogłoszeniu wyników wyraźnie jednak złagodzili ton. Podobnie zresztą jak szef młodzieżówki SPD (Jusos) Kevin Kuehnert, który w środę odradzał wychodzenie z rządu. Jak pisze w czwartek na swojej stronie internetowej tygodnik "Die Zeit", taka zmiana stanowiska może spowodować, że część działaczy partyjnych może poczuć się oszukana.

Zdaniem Geilinga wyjście SPD z koalicji jest mało prawdopodobne. "Nowe szefostwo będzie raczej próbować wpływać na rząd, by realizował postulaty socjaldemokratów, jak chociażby podwyższenie płacy minimalnej czy zwiększenia nakładów na ochronę środowiska" - przewiduje. Nie wyklucza też zmian personalnych w gabinecie Angeli Merkel.

"Gdyby Walter-Borjans zastąpił Olafa Scholza na stanowisku wicekanclerza i ministra finansów, to stanowczo zabiegałby o opodatkowanie amerykańskich koncernów internetowych" - prognozuje ekspert.

Jak jednak podkreśla, wielka koalicja nie jest największym problemem nowego szefostwa SPD. Paradoksalnie, jest nim "berliński układ" - zawodowi funkcjonariusze partyjni działający od lat w niemieckiej stolicy.

"To, co zadecydowało o ich zwycięstwie w wewnętrznych wyborach, czyli brak uwikłania, jest jednocześnie ich słabością. Nowy duet nie ma wpływów w Berlinie. Wszelkie działania mające na celu wyciągnięcie SPD z sondażowego dołka mogą być paraliżowane przez partyjnych biurokratów" - uważa prof. Geiling.

Mimo że Esken i Walter-Borjans na razie nie chcą zrywać koalicji z CDU/CSU, to - jak przypomina w rozmowie z PAP Kamil Frymark, analityk zajmujący się wewnętrzną polityką Niemiec w warszawskim Ośrodku Studiów Wschodnich, reprezentują oni lewicowe skrzydło SPD i wzmacniają te grupy w partii, które opowiadają się za przyszłą koalicją z Zielonymi i Lewicą.

"Nowi przewodniczący są też zwolennikami odejścia od polityki oszczędności i utrzymywania zrównoważonego budżetu za wszelką cenę (co było jednym z głównych postulatów Scholza). W celu m.in. uzyskania dodatkowych środków na ochronę klimatu czy osiągnięcia wzrostu inwestycji o ok. 50 mld euro rocznie popierają wzrost zadłużenia" - wylicza Frymark.

Jego zdaniem, gdyby chadecy nie wykazali skłonności do ustępstw, to mimo wszystko koalicja może się rozpaść przed upływem kadencji w 2021 roku.

"Możliwe są wówczas trzy scenariusze. Pierwszy z nich zakłada przeprowadzenie ponownych rozmów z FDP i Zielonymi w celu utworzenia nowej koalicji. Pierwsze takie negocjacje zerwała FDP po wyborach we wrześniu 2017 r. Przeciwko takiemu planowi przemawia jednak wzrost popularności Zielonych, którzy w Bundestagu są najmniejszą frakcją, natomiast w sondażach zajmują drugie miejsce po CDU/CSU, z poparciem 20-23 proc. Zmiana koalicji bez wyborów jest zatem najmniej prawdopodobnym wariantem" - uważa analityk.

Druga opcja przewiduje utworzenie rządu mniejszościowego CDU/CSU. Rozwiązanie to odrzucała dotychczas kanclerz Angela Merkel, jednak z uwagi na niemiecką prezydencję w Radzie UE (druga połowa 2020 r.), silne poparcie dla Merkel, by pozostała na stanowisku do końca kadencji (według sondażu Politbarometer z 8 listopada opowiada się za tym 70 proc. Niemców), oraz wewnętrzną walkę o władzę w CDU jest to zdaniem Frymarka możliwy scenariusz. Zwłaszcza że przyjęcie przez Bundestag 29 listopada budżetu na 2020 r. pozwala na funkcjonowanie rządu bez poparcia większości parlamentarnej.

Zgodnie z trzecim scenariuszem już w przyszłym roku doszłoby w Niemczech do przedterminowych wyborów.

Z Berlina Artur Ciechanowicz