Niemcy: Znów ponad 900 infekcji koronawirusem dziennie

W ciągu doby w środę zarejestrowano w Niemczech 902 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą taką liczbą od maja jeśli nie uwzględni się lokalnej masowej infekcji w zakładach mięsnych koncernu Toennies - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

RKI dodał, że od początku pandemii nosicielstwo koronawirusa potwierdzono w Niemczech u co najmniej 207 828 osób, z których 9136 zmarło, a 191,8 tys. już wyzdrowiało. W środę odnotowano sześć zgonów. Jeszcze do niedawna liczba nowych infekcji wahała się od 300 do 500 dziennie.

Kierująca w Senacie (rządzie krajowym) Berlina resortem oświaty Sandra Scheeres zapowiedziała w czwartek, że w nowym roku szkolnym - który rozpocznie się tam 10 sierpnia - uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkół będą musieli przestrzegać rygorystycznych zasad ochrony przed infekcją. Obejmie to między innymi obowiązek noszenia masek na korytarzach, w pomieszczeniach pobytowych i w toaletach, lecz nie w salach lekcyjnych.

Obowiązek taki zamierza po wakacjach wprowadzić również Badenia-Wirtembergia. Natomiast inne kraje związkowe postulują tutaj dobrowolność lub - jak w przypadku Hesji czy Saksonii - chcą pozostawić tę sprawę do rozstrzygnięcia samym szkołom.